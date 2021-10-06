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快訊／陳柏惟肇逃紀錄被翻出　被撞騎士顱內受傷、腦膜出血

▲▼立法院外交及國防委員會 陳柏惟用國語質詢邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、徐政璿／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭逢罷免危機，資深媒體人黃揚明6日透過臉書指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪。判決書詳細說明：「被陳柏惟撞倒的機車騎士，事後被送往距離案發地點不到2公里處的邱外科醫院治療，其傷勢包括顱內受傷、硬腦膜下腔出血等。」

《東森新媒體ETtoday》取得黃揚明本人同意，轉載其臉書文章。黃揚明今天透過臉書指控，他近日接獲爆料，有證據顯示陳柏惟曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。

黃揚明揭露，根據爆料民眾提供的高雄地方法院「101年度審交訴字第127號判決書」，這起肇事逃逸事件發生在2011年9月29日清晨6點35分，當時年僅26歲的陳柏惟駕駛自用小客車在高雄市前鎮區道路由西向東方向行駛，行經一心二路與台鋁中巷路口，陳由外側車道超車到內側車道，疏忽導致擦撞一位騎著普通重型機車的機車騎士，導致騎士人、車倒地。

黃揚明指出，判決書對肇逃過程如此描述：「陳柏惟明知其駕車肇事致人受傷，應即時救護，以減少傷亡，並不得規避其責任，竟未採取電話報案或直接將OOO（被害人姓名）送醫等必要之救助行為，亦未停留於現場等候警方前來處理責任歸屬問題，即基於肇事逃逸之犯意，駕駛上開自用小客車逃離現場。」

根據判決書內容，被陳柏惟撞倒的機車騎士，事後被送往距離案發地點不到2公里處的邱外科醫院治療，其傷勢包括顱內受傷、硬腦膜下腔出血等。高雄市警局前鎮分局承辦員警在案發後調閱道路監視器，發現由陳柏惟所駕駛的車輛，才循線查獲。陳到案時，對其肇事逃逸情事坦承不諱，因此偵訊後就依肇事逃逸罪嫌函送高雄地檢署。

黃揚明補充，這件案子發生後，陳柏惟報名參加了ESPN在同年10月舉辦的體育主播徵選活動，並於11月初獲網友票選為網路人氣王，晉級決賽，但最後並未入選。

▲▼資深媒體人黃揚明接獲爆料，出示陳柏惟曾經肇事逃逸證據。（圖／翻攝自黃揚明粉絲專頁）

▲▼資深媒體人黃揚明接獲爆料，出示陳柏惟曾經肇事逃逸證據。（圖／翻攝自黃揚明粉絲專頁）

▲資深媒體人黃揚明接獲爆料，並出示陳柏惟曾經肇事逃逸證據。（圖／翻攝自黃揚明粉絲專頁）

黃揚明稱，2012年3月15日，高雄地檢署承辦檢察官李賜隆將陳柏惟依《刑法》第185條之4「肇事逃逸罪」提起公訴。即使案發已近半年，但陳並沒與被害者和解成功。直到他被起訴後，才在3月27日針對過失傷害部分，與被害者家屬在高雄市前鎮區調解委員會達成和解，議定賠償受害者40萬元，陳第一次支付20萬元，剩餘20萬元分4期、按月支付5萬元。

黃揚明表示，同年6月14日，一審結果宣判：「陳柏惟犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑玖月。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應履行如附表所示之負擔（和解金），且接受法治教育參場次。」判刑9個月、緩刑3年、接受3場法治教育，是陳柏惟肇事逃逸的代價。

黃揚明指，承審法官毛妍懿在判決書中提及，陳柏惟駕車肇事致人受傷，「竟未下車查看即駕車逃離現場，未協助救護傷者、叫救護車、報警或為其他適當之處置，亦未留下自身姓名、聯絡電話或聯絡方式，增加告訴人傷害增劇之危險及事後求償之困難，且有礙肇事者身分之追查，實有不該。」法官還提及，陳雖犯後坦承犯行、尚見悔意，且與被害人達成和解，但「犯罪情節非輕，且被害人所受之傷勢頗為嚴重」，因此仍做出有罪判決。

黃揚明表示，雖然2015年陳柏惟緩刑期滿後就無須入監服刑，也不會留下前科紀錄，因此仍可申請到俗稱「良民證」的無刑事案件犯罪紀錄，但他有過駕車撞傷人並肇事逃逸的惡劣行徑，判決書均清楚記載。無論是起訴書或判決書，都未描述陳柏惟案發當天清晨為何駕車？肇事後為何逃逸？當時有無酒駕？陳柏惟如今面對罷免危機，本人斗膽詢問，是否願意在此罷免前的關鍵時刻，面對過去所犯下的肇逃過錯？又能否回答前述質疑？

黃揚明稱，或許陳柏惟的支持者對此爆料不以為然，認為已是10年前舊案，且已緩刑期滿，陳早已改過自新，此時重提根本是為了罷免案惡意打壓。但他想問的是，若陳柏惟正正當當，為何從政以來從未提及曾有肇事逃逸經歷一事？

黃揚明指出，回顧國會史，2011年9月陳柏惟肇事前不久，時任民進黨台中第三選區立委的簡肇棟，因撞死路倒民眾且肇事逃逸，在案件曝光後隨即宣布請辭立委。簡必須辭立委負責的關鍵因素就是肇事逃逸，因為肇事逃逸行徑攸關個人品格，是極其惡劣、不負責任之舉，如今已高居國會殿堂的3Q，是否也該面對此一檢驗？

黃揚明並指，2019年12月18日，陳柏惟競選立委期間，曾接受網路媒體訪問，以車禍來比喻前往中國市場的政治風險；身為一個撞過機車騎士的肇事逃逸者，陳柏惟更在去年10月12日的立法院交通委員會中，質詢時任交通部長林佳龍說：「其實可以讓通勤族不要騎摩托車，因為這考量到包括交通安全事故的機率、車多易堵塞交通，這是可以改善疏通的。」這些話語對比當年他肇事逃逸事故，顯得格外諷刺。

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