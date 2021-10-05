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南投傳藝生活節邀黃俊雄布袋戲登台　國慶連假來花5倍券抽大獎

▲「傳藝來投暨山城Local生活節」9日將在竹山菸葉館登場。（圖／南投縣政府提供）

▲「傳藝來投暨山城Local生活節」9日將在竹山菸葉館登場（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國內疫情漸趨緩和、疫情警戒鬆綁，南投繼星光季啟動後，另一重點活動「傳藝來投暨山城Local生活節」也將在10月9日登場，將邀請國寶級大師黃俊雄布袋戲及名聞國際的信義鄉八部合音表演；縣府歡迎全國民眾來使用「振興五倍券」旅遊住宿，除了看戲聽歌逛市集，消費滿200元就可參與抽獎活動，有機會抱回高額獎金或超值大獎。

縣府4日上午舉辦「傳藝來投暨山城Local生活節」活動記者會，由副縣長陳正昇主持，縣議員暨南投縣創青共好協會理事長蔡孟娥及竹山鎮公所、國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區、台大溪頭自然教育園區、南投縣創青共好協會及富州休閒農業園區等單位都到場參與。

▲「傳藝來投暨山城Local生活節」9日將在竹山菸葉館登場。（圖／南投縣政府提供）

▲「傳藝來投暨山城Local生活節」9日將在竹山菸葉館登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處長陳志賢表示，該活動結合傳統藝術及跨世代年青人的音樂節目，除當天下午起邀請黃俊雄布袋戲團以及信義鄉布農文化協會的八部合音表演，晚上則由竹山青創協會安排的電音趴音樂饗宴；現場也規劃文創市集攤位，民眾看表演同時也可選購文創商品，希望透過藝文活動與在地文化結合，以老少咸宜的活動表演讓遊客深度體驗南投縣獨有的人文風情。

陳正昇說，「傳藝來投暨山城Local生活節」結合今年的傳統藝術巡演，9日在竹山菸葉館熱鬧登場，配合中央發放「振興五倍券」，縣府於10月起也配合溫泉季、健行節、花卉嘉年華及南投燈會等大小活動，推出振興消費抽獎活動，歡迎各地遊客在國慶連假期間來南投看傳藝表演、進行旅遊消費，縣府也會加強推動安心旅遊以及安心旅宿等政策，建構安全的旅遊環境。
 

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