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稻城亞丁旅客擠爆客運站狂喊「退票」　景區：滯留深夜消息不實

記者魏有德／綜合報導

四川甘孜稻城亞丁景區3日傳出運力不足，有大批遊客因候車時間過長，聚集在客運站怒吼「退票」，造成現場一度混亂失控，引起外界關注。對此，景區在今（5）日發出聲明指出，稻城亞丁景區管理局、亞丁旅發公司高度重視遊客訴求，全力安排運力將等候遊客於21時前組織上車，安全送出景區，「滯留深夜等問題不屬實。」

▲四川稻城亞丁景區遊客不耐久候巴士，發出「退票」怒吼。（圖／翻攝大象新聞）

▲四川稻城亞丁景區遊客不耐久候巴士，發出「退票」怒吼。（圖／翻攝大象新聞，下同）

《紅星新聞》報導，說明稱，此次原因系天氣很好、景色優美，遊客在景點停留時間較長；遊客進出景區時間相對集中，短時運載量較大，雖全力組織運力，但也未能滿足遊客因時間較晚急於出景區的迫切要求。

▲四川稻城亞丁景區遊客不耐久候巴士，發出「退票」怒吼。（圖／翻攝大象新聞）

根據遊客現場拍攝的影片可以發現，為數眾多的遊客擠在客運站前，只要隊伍有往前的趨勢，眾人就會迅速地往前移動，排隊動線也完全消失，同時，還伴隨著遊客發出「退票」的怒吼聲，不滿情緒在遊客間蔓延。

有遊客在現場怒嗆工作人員，「能不能指揮一下隊伍啊，都站著幹什麼啊，我們的門票錢都交哪去了。」

▲四川稻城亞丁景區遊客不耐久候巴士，發出「退票」怒吼。（圖／翻攝大象新聞）

一名工作人員表示，當天是有突發情況，車輛供應不及，遊客都已經安全載下山，情況沒有那麼嚴重，每年景區都有限流1萬5千人，當天遊客數量沒有到達極限峰值，「只是這兩天人比較多，可能是有些遊客玩得比較累，排了一會兒隊，情緒比較不好，也有我們景區的問題，沒有外界說得那麼嚇人。」

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