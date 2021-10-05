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10月上半月「最旺＋最衰星座Top3」出爐！命理師警告：小心事故

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲命理老師分析10月上半月各種運勢星座排行榜。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／小孟老師

工作旺運排行榜

Top3：摩羯座

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太陽火星在事業宮，找到目標，全力衝刺。

Top2：水瓶座

金星入事業宮，發揮才華，被受重視。

Top1：雙子座

穀神星落入本命宮，想法湧現，能量提升。

感情運勢旺運

Top3：射手座

穀神星入夫妻宮，一同投資，相親如意。

Top2：天蠍座

金星移入本命宮，溝通順暢，一同成長。

Top1：牡羊座

太陽火星入夫妻宮，情感如意，突破曖昧。

▲情侶,摸頭,男女（圖／記者黃心瑀攝）

▲牡羊座有望突破曖昧，愛情運勢爆棚。（示意圖／資料照）

財運旺旺組

Top3：金牛座

穀神星進入正財宮，付出回收，找到方法。

Top2：巨蟹座

金星入偏財宮，投資貴人，逢低買進。

Top1：處女座

太陽火星入正財宮，績效攀升，一掃陰霾。

當心留意

Top3：雙魚座

水逆進入疾厄宮，加上土星與木星逆行進入精神宮。注意感冒，容易憂鬱。

Top2：天秤座

水星逆行正沖命宮，木星與土星逆行入偏財宮，好在太陽與火星順行化解水逆沖擊。交通事故，身體欠佳。

Top1：獅子座

天王星逆行入事業宮，水逆入兄弟宮，起落較大，家人吵架。

小孟老師。（圖／本人提供）

▲小孟老師。

本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟

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