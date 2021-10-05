10月上半月「最旺＋最衰星座Top3」出爐！命理師警告：小心事故

▲命理老師分析10月上半月各種運勢星座排行榜。（示意圖／記者李佳蓉攝）
文／小孟老師
工作旺運排行榜
Top3：摩羯座
太陽火星在事業宮，找到目標，全力衝刺。
Top2：水瓶座
金星入事業宮，發揮才華，被受重視。
Top1：雙子座
穀神星落入本命宮，想法湧現，能量提升。
感情運勢旺運
Top3：射手座
穀神星入夫妻宮，一同投資，相親如意。
Top2：天蠍座
金星移入本命宮，溝通順暢，一同成長。
Top1：牡羊座
太陽火星入夫妻宮，情感如意，突破曖昧。
▲牡羊座有望突破曖昧，愛情運勢爆棚。（示意圖／資料照）
財運旺旺組
Top3：金牛座
穀神星進入正財宮，付出回收，找到方法。
Top2：巨蟹座
金星入偏財宮，投資貴人，逢低買進。
Top1：處女座
太陽火星入正財宮，績效攀升，一掃陰霾。
當心留意
Top3：雙魚座
水逆進入疾厄宮，加上土星與木星逆行進入精神宮。注意感冒，容易憂鬱。
Top2：天秤座
水星逆行正沖命宮，木星與土星逆行入偏財宮，好在太陽與火星順行化解水逆沖擊。交通事故，身體欠佳。
Top1：獅子座
天王星逆行入事業宮，水逆入兄弟宮，起落較大，家人吵架。
▲小孟老師。
本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
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