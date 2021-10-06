親戚不戴口罩！家門口貼「未戴口罩者與狗不能進入」　爸爸生氣了





▲民眾出門須配戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣本土疫情趨緩，不過仍維持二級警戒，在戶外必須戴上口罩，一名女網友指出，有些親戚跟客人來家裡作客，都不遵守戴口罩的規定，她氣得在門口貼上公告，「未戴口罩者與狗不能進入」，因此被爸爸指責，不應該辱罵別人是狗，原PO感到委屈，「真的是我錯了嗎？」對此，有網友表示「被罵是剛好而已」。

原PO在Dcard上發文，家中是開事務所的，不算純住家，因此即便是在室內，仍需要戴口罩，但很多親戚朋友來家裡時，都不會戴上口罩，她一氣之下，便在門口貼上公告，「未戴口罩者與狗不能進入」，爸爸發現後便將原PO罵了一頓，要她不能辱罵別人是狗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，不戴口罩的行為，已經嚴重影響到她的生活，「好好戴口罩的話就不會覺得自己是狗啊，況且狗狗聽的懂人話還很可愛好嗎，比那些不守規定的人好多了，我爸還要我反省檢討自己，難道真的是我錯了嗎？」

▲原PO氣得在門口貼公告。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文曝光後，有網友認為這個方法超讚，但也有人認為此行為不禮貌，「去你家的人看到這種罵人字條，叫妳父母的臉往哪擺？只會衝動行事卻不想後果，被妳爸罵也只是剛好而已」、「客人跑了一次之後就不會再回來了，明明有更婉轉的勸導方法，你非要那麼激進不給人留面子，被罵真的是剛好而已」、「怎麼能讓客戶不開心呢」。

也有網友分享家中同樣開事務所，疫情期間的防疫措施，「拿給你爸媽看，我爸媽都快70歲了，家裡也是事務所，爸爸媽媽跟客人談生意前，會要求客人酒精消毒，而且他們全程戴口罩還有護目鏡」。