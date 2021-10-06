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周玉蔻罵「柯某人」害本土+0破功　柯文哲：我倒覺得是成功攔截疫情

記者杜冠霖／台北報導

名嘴周玉蔻今（6）日一早透過臉書暗示「吃顆蛋！」暗示本日新增零例。未料，上午卻爆出北市有2間國小預防性停課，隨後周玉蔻又發文怒罵「又是柯某害人？哼！」，對此，台北市長柯文哲表示，這表示我們非常機警阻絕疫情，「我倒覺得是很成功的攔截。」

我國疫情已連續六天+0，周玉蔻一早在臉書發文，「吃顆蛋，再讓顏家輸下去」，不僅暗示疫情現況，更力挺基進黨立委陳柏惟。未料，北市隨後爆出文山區萬芳國小、大安區建安國小預防性停課。

隨後北市衛生局受訪證實，該個案尚未公布，是學生母親確診，不過列為境外移入個案，其小孩在北市2間小學就讀，北市為此擴大採檢，並要求2間國小預防性停課，周玉蔻也發文怒罵「又是柯某害人？哼！」

對此，柯文哲表示，除非台灣不跟世界來往，不然就要隨時維持機警，這次非常機警將疫情攔下來，「我倒覺得這是很成功的攔截。」

中央流行疫情指揮中心6日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，其中4例分別自美國(3例，案16373、案16374、案16376)、南非(案16375)入境，餘1例調查中(案16377)，入境日介於今(2021)年9月14日至9月26日。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

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