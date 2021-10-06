快訊／訂包廂！柯文哲宣布北市今晚可唱KTV　進場要掃2次QR Code

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，國內也開始鬆綁相關管制。台北市長柯文哲6日宣布，北市已接受KTV、MTV等營業場所的申請，上午就開始進行檢查，符合相關規範者，晚上就可以恢復營業。

柯文哲表示，管理細則是在10月4日才接到，也就是前天晚上才接到經濟部的email，才公布防疫館利措施指引。柯說，本來以為是工作人員6成打疫苗就好，沒想到還有一條「沒打疫苗的要7天內PCR陰性」，變成業者手忙腳亂。

柯文哲說，昨天業者就有迅速反應，今天早上市府單位已經去做實地審查，今天有20家來申請，在今天下午以前會全部檢查完畢，有符合6成以上打疫苗、沒打疫苗有7天內快篩，晚上就可以唱KTV。

為了落實疫調追蹤管制，柯文哲提醒，「進KTV要掃一次QR Code，進包廂還要掃一次包廂的QR Code，因為要確認包廂有誰，將來萬一感染才有辦法抓」，不然KTV一晚進出幾百人，全部要做隔離的時候會不切實際。

「進門口掃一次、包廂掃一次，萬一有感染會比較精準抓到。」柯文哲說，市府還是會做臨檢，若進包廂沒掃QR Code的話是罰業者；也因此，現在開始要去KTV、MTV一定要帶手機，「今天晚上台北市就可以開始唱KTV」。

最後柯文哲不忘對中央喊話，雖然理論上是昨天就可以開始，但前天晚上經濟部才公布規則，我們一天內把事情辦完已經很厲害，下次有這種事情還是早點講。

▲台北市長柯文哲出席防疫記者會。（圖／北市府提供）