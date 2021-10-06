　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班怪手高掛3具屍體畫面曝　市民圍觀擠爆搶拍照

▲▼塔利班怪手高掛3具屍體畫面曝　市民圍觀擠爆搶拍照。（圖／翻攝自推特）

▲其中一台怪手吊掛了兩具屍體。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

塔利班重新奪取阿富汗政權後，曾多次向國際表示不會恐怖治國，但隨著女公務員、職員和女學生被趕回家，以及街頭行刑的許多消息傳出後，這次又有3名罪犯，因闖入民宅行搶被殺，再被塔利班人士在廣場上用挖土機高高吊起屍首。當地民眾紛紛圍觀，許多人甚至拿出手機拍照。

綜合外電報導，事件發生在阿富汗第三大城赫拉特（Herat），根據政府官員指出，3名嫌犯先前闖入民宅企圖行搶，卻反被男性屋主殺死。3具遺體分別被2台怪手高高吊起，塔利班認為3名搶匪被屋主射殺是罪有應得，這次在廣場上吊屍首示眾，也是為了要殺雞儆猴。

塔利班這些中世紀一般的殘忍行為，讓其先前不斷對外界保證「這次不一樣」的承諾顯得更加空虛；國際特赦組織也指出8月30日在一處村莊，塔利班非法殺害13名阿富汗哈札拉族人，13人中有11人是阿富汗政府軍、2名平民，還有一名是17歲的女孩。

塔利班的所做所為繼續加深外界對其將重返1996到2001年恐怖統治行為的憂心，女權在塔利班奪權後陷落速度加快，但首都喀布爾仍有抗議在進行中，一間私校的女老師和學生們於5日發起抗議，高舉「教育是一項權利」的標語，抗議塔利班政府剝奪女性就學的權利。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　關鍵紀錄表曝光
長榮女大生遭擄殺！歸仁前分局長3人移送懲戒
機組員確診！陳時中證實：個案10／5採檢陽性「列境外移入」
不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停
《海豚灣戀人》小瓶蓋消失18年！25歲絕美臉蛋曝
BNT疫苗再到貨！郭台銘：明後天到貨160萬至180萬劑
快訊／大安區某國小家長確診！　全班停課
「找連勝文捐10萬被酸」朱學恒嗆：多捐一點！網紅牙醫PO收據
快訊／宜蘭蜜月灣衝浪失蹤！男身分曝光
快訊／丁允恭酒駕肇事　公共危險罪不起訴理由曝
快訊／出書涉誹謗公署！條子鴿還是神隱
小秘書跪董娘求饒！用「1招」吸金3000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《魷魚遊戲》全球爆紅　牛津字典新增K-drama等超過20韓式英文單字

就像沒疫情　以色列第2大城「打完第3劑疫苗」重現生機

共機擾台　印度學者：企圖「擴大防空識別區」測他國反應

中國企圖武力解決台海問題　美議員促拜登「與台復交」！

台海情勢持續升高！　前白宮國安顧問直言：2022年「最危險」

塔利班怪手高掛3具屍體畫面曝　市民圍觀擠爆搶拍照

拜登：曾與習近平提及台灣　雙方同意遵守台灣關係法

賈伯斯逝世10周年　當初「這動作」決定iPhone生死

姐妹丼尬親子丼！媽媽、妹妹輪流睡老公　磨蹭影片讓800萬人看傻

一天暴增逾7000萬新用戶　臉書大當機爽到對手Telegram

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

《魷魚遊戲》全球爆紅　牛津字典新增K-drama等超過20韓式英文單字

就像沒疫情　以色列第2大城「打完第3劑疫苗」重現生機

共機擾台　印度學者：企圖「擴大防空識別區」測他國反應

中國企圖武力解決台海問題　美議員促拜登「與台復交」！

台海情勢持續升高！　前白宮國安顧問直言：2022年「最危險」

塔利班怪手高掛3具屍體畫面曝　市民圍觀擠爆搶拍照

拜登：曾與習近平提及台灣　雙方同意遵守台灣關係法

賈伯斯逝世10周年　當初「這動作」決定iPhone生死

姐妹丼尬親子丼！媽媽、妹妹輪流睡老公　磨蹭影片讓800萬人看傻

一天暴增逾7000萬新用戶　臉書大當機爽到對手Telegram

崑山科大攜手樹德家商　建置校園VR環景導覽提升競爭力

鰲鼓濕地驚艷新品種臺灣小菱頭蛛　登上Natural Resources期刊

把下屬罵到癱軟！3個月2人送急診...高雄交通分隊長被記過

9月手機降價榜出爐！iPhone 12跌價破5千、安卓旗艦機降2萬

林昀儒最新世界排名維持第6　莊智淵單打第27、男雙第5

明起開放抽籤！「2021大稻埕情人節」限2千人進場　交管措施一次看

iFit董座開除正宮安插小三！她臉書開槓　怒揭惡行曝：握家暴令

普悠瑪事故滿3年也沒改善！今年「台鐵事故433件」　7成是ATP故障

長榮女大生遭擄殺！歸仁前分局長等3人有違失　移送懲戒法院

滿500送100！迴轉壽司五倍券優惠懶人包　消費滿額還能免費拿托特包

80歲阿北call熱褲女激情！自豪硬朗1密技　問警：要不要教你們

國際熱門新聞

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

三角御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

拜登：曾與習近平提及台灣　雙方同意遵守台灣關係法

姐妹丼尬親子丼！　媽媽、妹妹輪流睡老公

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

50年前神預言「全球暖化　氣象學家得諾貝爾物理獎

他痛批山寨《魷魚遊戲》制服：中國要學會尊重

道瓊開盤「反彈400點」　昨日暴跌失地一次收復　

賈伯斯逝世10周年　「這動作」決定iPhone生死

鬼父性侵13歲女兒！還逼15歲兒硬上媽媽

中國態度軟掉了！悄悄同意澳洲貨船卸煤

塔利班怪手高掛3具屍體　市民圍觀搶拍照

美股收高311點！科技股反彈領漲　收復前一日跌幅

美法「澳洲潛艦」衝突後　馬克宏會見美國務卿布林肯

更多熱門

相關新聞

美國譴責中共軍機　力挺台灣​

美國譴責中共軍機　力挺台灣​

10月1日是中華人民共和國的國慶日，而左岸鄰居慶祝國慶的方式則是從該日起每天都派遣軍機擾台，從十月以來已經累積145架次。在昨天（10月4日），更是在早上派出52架、晚上派出4架軍機，共56架次進入我方西南防空識別區（ADIZ），每天都在創新高紀錄。​

塔利班報復！夜襲IS-K殺光所有人

塔利班報復！夜襲IS-K殺光所有人

塔利班沒繳電費　阿富汗恐陷大規模停電

塔利班沒繳電費　阿富汗恐陷大規模停電

塔利班發言人替母辦葬禮　清真寺外爆炸釀8死

塔利班發言人替母辦葬禮　清真寺外爆炸釀8死

喀布爾清真寺爆炸　至少2死4傷

喀布爾清真寺爆炸　至少2死4傷

關鍵字：

阿富汗塔利班神學士

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

開除正宮安插小三　iFit創辦夫妻掀桃色風暴

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

她買好市多洗髮精　撕標籤驚見「過期了」

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面