▲阿富汗喀布爾再次發生爆炸攻擊。(圖/路透社)

記者趙蔡州/綜合報導

阿富汗首都喀布爾3日再次發生爆炸攻擊,當地一間清真寺當時正在舉辦追悼會,不料大門附近突然發生爆炸。

根據《法新社》報導,一名塔利班官員表示,事件造成多人死傷。阿富汗內政部則表示,爆炸造成至少2人死亡,3人受傷,不過另據醫院的推特發文,目前至少有4名傷者正在接受治療,詳細傷亡數字待進一步釐清。

#UPDATE An explosion outside a mosque in the Afghan capital killed "a number of civilians", a senior Taliban official says. The blast struck near the entrance of the Eid Gah Mosque in Kabul, according to spokesperson Zabihullah Mujahid