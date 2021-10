塔利班發言人替母辦葬禮　清真寺外爆炸釀8死！死傷人數恐再攀升

▲位在阿富汗首都喀布爾的Eid Gah清真寺在3日下午發生爆炸。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

位在阿富汗首都喀布爾的Eid Gah清真寺在3日下午發生爆炸,目前共造成至少8人死亡、20人受傷。爆炸當時塔利班發言人正在該處舉行母親過世後的祈禱儀式,現階段無任何組織出面坦承犯行,估計死傷人數恐再攀升。

根據《路透社》報導,塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)的母親上星期過世,並選在3日下午於Eid Gah清真寺舉行祈禱儀式。豈料清真寺的入口處卻發生爆炸,似乎是遭到自殺炸彈客襲擊,造成至少8人死亡、20人受傷,但一名匿名的塔利班成員說,死傷數字可能會再攀升。

據了解,目前還沒有任何組織宣稱犯下這起爆炸案,而這也是自美軍8月全面撤出阿富汗以來,發生最嚴重的襲擊事件。現場官員指出,除了塔利班成員外,還有許多平民遭波及受傷,也有人看到塔利班成員在醫院內捐血。

At least five civilians have been killed by a roadside bombing at the entrance to a mosque in the Afghan capital, Kabul. pic.twitter.com/aWoTkNsT1X