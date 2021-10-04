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塔利班發言人替母辦葬禮　清真寺外爆炸釀8死！死傷人數恐再攀升

▲▼位在阿富汗首都喀布爾的Eid Gah清真寺在3日下午發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

▲位在阿富汗首都喀布爾的Eid Gah清真寺在3日下午發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

位在阿富汗首都喀布爾的Eid Gah清真寺在3日下午發生爆炸，目前共造成至少8人死亡、20人受傷。爆炸當時塔利班發言人正在該處舉行母親過世後的祈禱儀式，現階段無任何組織出面坦承犯行，估計死傷人數恐再攀升。

根據《路透社》報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）的母親上星期過世，並選在3日下午於Eid Gah清真寺舉行祈禱儀式。豈料清真寺的入口處卻發生爆炸，似乎是遭到自殺炸彈客襲擊，造成至少8人死亡、20人受傷，但一名匿名的塔利班成員說，死傷數字可能會再攀升。

據了解，目前還沒有任何組織宣稱犯下這起爆炸案，而這也是自美軍8月全面撤出阿富汗以來，發生最嚴重的襲擊事件。現場官員指出，除了塔利班成員外，還有許多平民遭波及受傷，也有人看到塔利班成員在醫院內捐血。

《路透社》提到，這次的襲擊凸顯出塔利班面臨的越來越多挑戰，他們除了必須努力建立政府、防止阿富汗經濟崩潰外，還要防止另一個極端組織伊斯蘭國（Islamic State）的襲擊。事實上喀布爾以北的Karezimir地區同日也發生激烈交火，目前尚無法確定有哪些參與組織。

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