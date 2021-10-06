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一天暴增逾7000萬新用戶　臉書大當機爽到對手Telegram

▲▼Telegram,通訊App。（圖／達志影像／美聯社）

▲Telegram成為臉書大當機中獲得最多好處的贏家。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書（Facebook）台灣時間4日晚間到5日清晨全球大當機逾6小時，對於許多已經離不開通訊APP如WhatsApp的用戶來說，當下必須立刻轉往其他平台避開眼前危機，臉書的競爭對手Telegram「因禍得福」瞬間湧入7000萬名新用戶，成為這波網路災難獲得最多好處的贏家。

綜合外電報導，Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）於美國時間5日形容，Telegram在4日暴增的7000萬名用戶，已創下改平台註冊和活躍用戶的紀錄，「我們團隊對這次前所未有的用戶成長的應對方式讓我很驕傲，因為大部分用戶操作Telegram時仍然非常順暢。」

不過杜洛夫表示在美洲的部分用戶可能有感覺到Telegram運作比平常慢，那是因為美洲大陸數以百萬計的新用戶在當天紛紛湧入導致的結果。

今年稍早下載量剛達到10億次、每月5億活躍用戶的Telegram，在這次臉書全球大當機的時候，又得以快速增長自己的實力，挑戰臉書旗下WhatsApp的社群通訊龍頭位置。

除了Telegram之外，另一個通訊App「Signal」也常被拿來和Telegram、WhatsApp相提並論。Signal同樣在美國時間4日於推特發文表示，數以百萬計的新用戶加入了他們的App。

臉書旗下的WhatsApp和Instagram當時和臉書同步發生全球大當機，歐美國家多數人使用的通訊App以WhatsApp為主，影響相當廣泛，而造成臉書大當機的主因目前均被指向是人為疏失導致的重大錯誤。

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