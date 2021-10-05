臉書大當機原因揭曉！　竟是「路由器設定」更動錯誤

▲臉書表示，路由器設定更動錯誤，就是這次全球當機的主要原因。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

社群平台臉書（Facebook）與旗下Instagram、Whatsapp於台灣時間4日深夜發生全球當機災情，持續近7個小時才全面恢復。臉書基礎設備副總裁賈納丹（Santosh Janardhan）表示，路由器設定更動錯誤，就是這次全球當機的主要原因。

根據《路透社》報導，賈納丹在官方部落格表示，工程團隊已經找出當機原因，主要是負責協調數據中心間網路流量的骨幹路由器（Backbone Router），進行配置更新時發生錯誤，才會導致通訊中斷服務。

賈納丹說，「網路流量中斷對我們的數據中心通訊方式產生了連鎖效應，使得我們的服務停止。」他強調，目前服務已全面恢復，且這次的中斷是錯誤的配置更改導致，目前沒有任何證據表明，用戶的數據因停機而受到損害。

As our platforms are coming back online, we wanted to share some more information about today’s outage and what caused it. https://engineering.fb.com/2021/10/04/networking-traffic/outage/ 由 Facebook Engineering 發佈於 2021年10月4日 星期一

►寶可夢也遭殃！遊戲「綁FB帳號」全掛點 玩家崩潰：整晚困在VR裡

►外媒曝FB「超缺人力」拖慢維修速度！史詩級當機 直接從網路消失

►臉書全球當機7小時崩潰！ Messenger推特發文：被「水逆」打敗了

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast