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臉書大當機原因揭曉！　竟是「路由器設定」更動錯誤

▲臉書,facebook,臉書圖示。（圖／路透）

▲臉書表示，路由器設定更動錯誤，就是這次全球當機的主要原因。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

社群平台臉書（Facebook）與旗下Instagram、Whatsapp於台灣時間4日深夜發生全球當機災情，持續近7個小時才全面恢復。臉書基礎設備副總裁賈納丹（Santosh Janardhan）表示，路由器設定更動錯誤，就是這次全球當機的主要原因。

根據《路透社》報導，賈納丹在官方部落格表示，工程團隊已經找出當機原因，主要是負責協調數據中心間網路流量的骨幹路由器（Backbone Router），進行配置更新時發生錯誤，才會導致通訊中斷服務。

賈納丹說，「網路流量中斷對我們的數據中心通訊方式產生了連鎖效應，使得我們的服務停止。」他強調，目前服務已全面恢復，且這次的中斷是錯誤的配置更改導致，目前沒有任何證據表明，用戶的數據因停機而受到損害。

As our platforms are coming back online, we wanted to share some more information about today’s outage and what caused it. https://engineering.fb.com/2021/10/04/networking-traffic/outage/

Facebook Engineering 發佈於 2021年10月4日 星期一

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