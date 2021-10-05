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快訊／法國跨黨派參議員明來台　將拜會蔡英文、游錫堃、陳菊

▲▼ 2018年總統蔡英文（中）接見李察訪問團。（圖／蔡英文推特）

▲2018年總統蔡英文（中）接見李察訪問團。（資料照／蔡英文推特）

記者呂晏慈／台北報導

法國參議院友台小組主席李察訪問團將在6日來台，外交部5日晚間表示，訪團此行將分別拜會總統蔡英文、立法院長游錫堃，以及監察院長陳菊等人。

外交部5日晚間表示，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard） 訪問團應我國政府邀請，訂於10月6日至10日率團訪問台灣，訪團成員除團長李察主席（隸屬法國執政的共和國前進黨）外，另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic） （隸屬中間派聯盟」）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。

外交部表示，李察參議員等人訪台期間將晉見總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮；另外也會拜訪經濟部、衛福部、陸委會等相關部會首長，參訪基隆沙灣歷史文化園區等文經設施，而立法院游院長及外交部吳部長均將分別設宴款待訪團。

外交部說明，李察參議員等人抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。李察主席長期堅定支持台灣，自2015年接任參議院友台小組主席以來，為提昇台法友好關係有重要貢獻。本年初中國駐法大使盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓其訪台規劃，但李察主席不畏中國政府的威嚇，仍然立場堅定，希望再度訪問台灣，其支持我國的友情及堅定捍衛自由民主的精神令人感動。

外交部指出，本年5月6日，李察主席促成法國參議院高票通過「支持臺灣參與國際組織工作決議案」，創下法國參議院通過友我決議案的首例。 此次是李察主席在2015年及2018年之後第三度訪問台灣，彰顯台法友好密切關係。雙方將就疫情後經濟復甦、區域安全局勢、台法持續交流合作等多面向議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。

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