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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

阮昭雄交棒趙怡翔　蔡英文得知第一時間態度曝光

▲▼阮昭雄進軍國會記者會 口譯哥趙怡翔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲阮昭雄宣布投入2024立委選戰，並將市議員選區交棒給「口譯哥」趙怡翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

「口譯哥」趙怡翔加入湧言會運作，並宣布參選2022年大安文山議員選戰，不過有媒體指稱，他當初請辭駐美代表處政治組長時，讓總統蔡英文相當不高興。但事實上，蔡辦幕僚表示，蔡英文在得知阮昭雄將爭取立委，把席次讓給趙怡翔時，第一時間即表示尊重與支持。

趙怡翔上午在湧言會立委林楚茵、王定宇、北市議員阮昭雄陪同下，正式召開記者會宣布投入2022年北市大安文山區議員選戰；而阮昭雄也宣告不會參與2022議員連任，將交棒給趙怡翔，自己則啟動備戰2024立委選戰。

趙怡翔過去雖然從未加入「英系」運作，但仍被外界視為具「英系」色彩，對於如今轉戰湧言會一事，趙怡翔受訪時表示，他和過去一路提拔他的外交部長吳釗燮討論過，也獲得他的肯定與支持，自己過去在黨職、公職期間，從沒找過派系，對派系是很陌生的。

不過，在湧言會上午召開記者會宣布此一訊息後，也開始傳出耳語，指稱趙怡翔在4月請辭時，讓蔡英文相當不高興的消息；有媒體報導指稱，趙怡翔因為沒有得到蔡英文的祝福，英系尷尬下沒有辦法找他。

對此，蔡英文辦公室幕僚表示，蔡主席在得知阮昭雄將爭取立委，並讓趙怡翔參選自己議員席次，第一時間即表示，「尊重並支持這樣的決定」；這位幕僚強調，對於年輕世代願意投入艱困選區的基層經營，應該給予正面肯定。

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