▲等好久了！基隆廟口攤商喜迎解封，夜市加強版十大防疫指引營業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

自從疫情進入三級警戒後，便歇業的基隆廟口及愛四路夜市，今（27日）凌晨開始恢復營業，讓不少業者和遊客都直呼「等好久了」。對此，市長林右昌27日下午也前往宣導「加強版十大防疫指引」，確保防疫措施到位。

中央流行疫情指揮中心宣布，國內疫情警戒自27日起降為二級，基隆市也同步開放內用。林右昌下午在市府產業發展處長黃健峰、觀光及城市行銷處長曾姿雯以及文化局長陳靜萍等人陪同下，前往廟口及愛四路夜市視察並宣導「加強版十大防疫指引」。

▲基隆夜市加強版十大防疫指引營業。

廟口羊肉羹的老闆見到林市長，感激地說，要不是林市長的主政，基隆的疫情沒辦法這麼順利地降級，如今看到林市長在疫情期間瘦了一圈，老闆打趣地說，林市長這樣為市民付出，「是最好的減肥方法」。

蚵仔煎的老闆娘則表示，現階段還是儘量提供客人外帶、減少內用，對於市府的「2罩1套」、實聯制、酒精消毒、保持社交距離等要求，業者們也都能夠配合，並認為這是保護自己、保護他人的最好方式，希望不要一下子來太多客人，慢慢回流就好。

▲攤位烹煮區與用餐區以隔板區隔。

林右昌表示，市府為了迎接廟口及愛四路夜市解封，特別率全國之先制訂了「加強版十大防疫指引」，包括所有攤商通通都要比照市場「2罩1套」配備；全面實施實聯制，所有攤位店家設置實聯制QRCode。

另外，烹煮要遮罩，攤位烹煮區與用餐區以隔板區隔，熟食需有遮罩，禁止消費者邊走邊吃、更不可以脫口罩抽菸；夜市路中禁止設攤，維持動線順暢；另外也鼓勵消費者自帶環保餐具等。

產發處表示，因應廟口夜市降二級的防疫措施，人潮逐漸湧入，市府為維持廟口人流動線，進行人車分流，自27日起為期一週試辦上午11時至下午2時午餐時段，禁止車輛進入仁三路廟口路段，避免人車交織，保護民眾安全。

▼基隆夜市加強版10大防疫指引。（圖／基隆市政府提供）

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