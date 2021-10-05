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藥頭躲五星級飯店分裝毒品　清潔員聞K味報警！搜出2871毒咖啡包

記者張君豪／台北報導

有藥頭看準警察甚少臨檢5星級飯店治安漏洞，利用5星級飯店疑似進行毒品分裝作業，所幸飯店清潔服務生機警、主動反映，通報警方上門，逮捕涉持有多達20公斤的毒品咖啡包藥頭！

▲柯姓藥頭入住信義W飯店在房間內吸毒，警方在他行李箱搜出重達20公斤的毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝）

▲柯姓藥頭入住信義W飯店在房間內吸毒，警方在他行李箱搜出重達20公斤的毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

北市信義區W飯店3日下午接獲一柯姓男子（28歲、經查有前科）提著行李廂入住到4日晚間，但過程中有數名男子進出，且飯店服務人員進入清潔時，發現房間充滿拉K燒塑膠味，據此報警逮人，警方到場攔查，發現柯男行李箱內有毛重達20公斤的2871包毒咖啡。

▲柯姓藥頭入住信義W飯店在房間內吸毒，警方在他行李箱搜出重達20公斤的毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，三張所陳俊銘所長4日晚間11點多巡邏勤務時，接獲該飯店通報：該飯店服務生清理房間時，發現房客有拉K現象，且桌上、垃圾桶內有疑似毒品粉末殘渣，業者據此通報轄區警方。

陳俊銘立即動員警力帶隊查處，經飯店櫃台人員告知發現經過及概況，柯男這時正攜行李箱到櫃台辦理退房，他下樓看見警察，立刻快閃朝電梯逃逸，員警立刻上前攔阻。

▲柯姓藥頭入住信義W飯店在房間內吸毒，警方在他行李箱搜出重達20公斤的毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝）

經警方盤問後，柯男坦承施用毒品，他神情恐慌強調「我要找律師 」，所長陳俊銘發現他神色慌張，且不願出示證件配合盤查，當下勸誡告知涉法責任，柯嫌這才坦承所攜行李箱內有大量毒咖啡包。

警方把柯男行李箱開箱清點後，總計發現2871包（毛重約20公斤），員警將柯嫌帶返派出所，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

信義警方目前正擴大調閱飯店內及周遭監視器，釐清柯男入住期間的接觸對象，上述2871包毒品不可能是犯嫌持有吸食自用，警方懷疑柯嫌利用5星級飯店森嚴門禁，進行毒品分裝、交易犯罪行為，全案將循線溯源追查。

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