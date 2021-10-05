增7例境外移入「3人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入。出境國以美國5例最多，越南與馬來西亞各1例。個案中有6人打過疫苗，其中3人為突破性感染。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（5例，案16366、案16367、案16369、案16370、案16371）；越南（16368）、馬來西亞（案16372）入境，入境日介於今（2021）年9月21日至10月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，3例突破性感染者均為從美國入境的本國籍民眾，其中20多歲女性在7、8月接種過2劑BNT、50多歲女性與60多歲男性則是在4、5月接種過2劑AZ，其餘不符合突破性感染標準。

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指揮中心統計，截至目前國內累計348萬2953例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含346萬6041例排除），其中1萬6262例確診，分別為1627例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。