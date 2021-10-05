5千捐血人「血清抗體監測計畫」開跑！　10／18前可致電退出

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日表示，為防堵 COVID-19病毒Delta變異株入侵社區，指揮中心已於今年8月23日啟動防堵Delta變異株之COVID-19加強監測方案，並將由疾病管制署進行捐血人血清抗體陽性盛行率研究調查計畫，以作為防治政策上的參考依據與評估捐輸血者之風險，若不想提供血液樣本作為研究，可於10/18前致電1922退出。

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▲疾管數捐血人血清抗體研究調查計畫說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，為瞭解今年5月份本土COVID-19疫情上升之際，社區中自然感染或接種疫苗的抗體陽性比例之地理分布與趨勢變化，與評估捐輸血者之風險，前述計畫將針對今年4月25日至7月3日全臺各捐血中心之血清存檔樣本(每袋血均須留存此樣本，作為血液安全追溯調查之用)隨機抽樣共5000件，檢測SARS-CoV-2病毒抗核蛋白及棘蛋白抗體，該時段有捐血的民眾被抽到的機率約為1-2%。

該計畫不僅是作為防治政策上的參考依據，亦為國際上普遍使用於COVID-19血清流行病學調查之方式。該計畫為保護捐血人個資，血液基金會於抽樣後，僅提供匿名資料與血清存檔進行後續檢驗與資料統計分析。抽樣檔案將由血液基金會按程序銷毀，各單位均無法辨識或回溯特定捐血人檢體檢測結果，也無法將抗體檢測結果通知特定捐血人。

指揮中心指出，加入或退出此計畫與否並不影響捐血人現有任何權益，亦不會被特別註記。該研究經疾病管制署人體研究倫理審查會審查通過，採用選擇退出(opt out)的方式，以確保受試者的自主權。

若有曾於該段時間捐血之捐血人欲退出本計畫，請於10月18日前致電1922並請留下相關資料（血袋號碼，或提供姓名、身分證字號及生日），後續由血液基金會於檢體抽樣前排除。

指揮官陳時中表示，血清抗體研究調查計畫因為規模比較大，IRB委員也做了詳細審核，希望在10/18以前完成收案，之後就可以啟動執行，未來有結果會跟國人公布。