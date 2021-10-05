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不斷更新／台中上山要戴口罩！22縣市防疫鬆綁規定一次看

▲▼ 迪化街,永樂市場,內用,隔板,二級警戒。（圖／記者謝盛帆攝）

▲《東森新媒體ETtoday》為讀者不斷更新，各縣市相關鬆綁措施。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者陳羿妏／整理報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布，今（5日）起至18日仍維持二級警戒，但放寬相關防疫規定，其中包括餐飲、宗教祭祀、超商及墊子遊戲等休閒場所，集會活動則是室內80人、室外300人。對此，《東森新媒體ETtoday》為讀者不斷更新，各縣市相關鬆綁措施。

►即日起餐廳內用免隔板！　4大類防疫鬆綁規定一次看

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北北基地區

台北市：

1.KTV業者每間包廂貼QRcode、民眾唱歌帶手機一律掃實聯制，若未攜帶手機，業者可禁止客人進入

2.游泳池開放更衣間、淋浴間、水療池，但不開放三溫暖、烤箱等；至於運動比賽，選手只要遵守3個方法其中一樣，比賽就可以不用戴口罩。

►北市游泳池開水療池、不開三溫暖　運動選手「3擇1」免戴口罩

3.上山下海空曠處免戴口罩？台北市長柯文哲表示，以爬山為例，若整個山上只有1、2人就不用戴，但若在山上群聚、周遭都不認識，那還是要戴口罩

4.北市餐飲業何時跟進「餐廳內用可以不限隔板或1.5公尺間距」？副市長黃珊珊表示，今日會討論相關措施，再進一步公布。

5.自10月12日起恢復「禁用一次性餐具」規定，實施單位包括百貨公司、量販店和機關學校餐廳。

新北市：

1.新北市長侯友宜表示，視聽歌唱業、資訊休閒業按照中央指引開放，不過業者將採申請制、業者也要說明落實防疫的執行方式，書面送到市府審核，核准後才可復業。

2. 餐飲業內用免隔板、逐桌敬酒規定，新北市均會依中央規定跟進。

►新北KTV、桌遊店開放採申請制　侯友宜：須市府書面審核通過

基隆市：

1.自10月1日起多項鬆綁措施：關懷據點除肢體接觸活動外其餘恢復正常；娛樂漁船恢復正常運能；圖書館恢復正常開放但要全程佩戴口罩；文資點恢復團體預約參觀；里民活動中心室內人數原則以80人為上限，開放項目限制為無肢體接觸課程並禁止飲食及卡拉OK。

2.10月1日起，完成疫苗施打14天之國高中可辦理校外教學；體育教學部分，開放游泳教學及學生參加海域活動，允許市內校際比賽但禁止非必要跨縣市競賽；校園場地依校園開放時間開放戶外空間。

3.基隆嶼自10月1日起恢復正常登島人數及載客運能，大武崙沙灘取消出入口封閉管制；包括外木山、大武崙及望海巷等第二類漁港開放垂釣區；表演場館恢復正常開放；開放街頭藝人展演；對於市場（夜市）攤商鼓勵，但不強制戴面罩，仍禁止民眾邊走邊吃。

桃竹苗地區

桃園市：

1.桃園全市符合資格的四類業者「電子遊戲場所及資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV），以及桌遊、麻將休閒館營業場所」再加上麻將休閒相關協會，得提出防疫計畫向市府經發局申請恢復營業。

2.宗教祭祀部分，殯儀館需按照室內每人2.25平方公尺的容留人數進行管制，納骨塔部分則進行總量管制，也開放公祭；餐飲部分，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席也開放離桌敬酒及敬茶等社交互動，並放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式，但是從業人員及顧客仍需遵守防疫規範。

3.根據指揮中心微調規定，自10月5日起，開放農林漁牧工作者於空曠處（例如：田間、漁塭、山林）工作時，無須戴口罩，但仍應隨身攜帶口罩，並與他人保持社交距離；若有人潮聚集或與他人共同工作、活動等，無法保持社交距離之場合，請民眾仍應配合佩戴口罩。

新竹縣：

新竹市：

苗栗縣：

中彰投地區

台中市：

1.針對中央宣佈上山下海不用戴口罩部分，中市觀旅局表示，中市權管登山步道人潮眾多，為確保登山民眾健康安全，民眾登山仍須佩戴口罩；另今日起，大安濱海樂園(含沙灘區)活動也請民眾依循中央防疫指引，隨身攜帶口罩，若無法保持社交距離則應佩戴口罩。出遊時遵守各項防疫規定與措施，勤洗手、保持社交距離，共同維護你我安全。

彰化縣：

南投縣：

雲嘉南地區

雲林縣：

嘉義縣：

嘉義市：

嘉義市府表示，依照中央防疫指揮中心指示，10月5日開始，在山林活動，可不用戴口罩，提醒民眾在蘭潭後山步道活動，記得要隨身攜帶口罩，並且應與他人保持適當社交距離。若出現人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離時，仍應配戴口罩。其餘規定依照中央規範。

台南市：

1.依據指揮中心4日公布的防疫鬆綁規定。

►台南疫情99天+0　黃偉哲：防疫措施部分有條件開放

高屏地區

高雄市：

1.高市府宣布，即日起依據指揮中心4日公布放寬相關防疫規定，包括用餐不限制使用隔板、於空曠處或山林海濱活動時可免戴口罩。

►高市府：用餐免隔板！2狀況免戴罩　8張圖搞懂最新防疫規定

屏東縣：

宜花東地區

宜蘭縣：

宜蘭衛生局表示，宜蘭防疫相關鬆綁規定，本週六、日統一對外公布。

花蓮縣：

台東縣：

離島地區

澎湖縣：

配合中央防疫鬆綁。

金門縣：

1.10月5日起尚義機場現行到站無症狀旅客快篩措施將放寬免快篩條件，持3天內核酸檢驗(PCR)或抗原快篩陰性證明者或接種一劑COVID-19疫苗達14天者可免快篩。

連江縣：

1.自10月5日起入境馬祖，疫苗接種一劑滿14天，以及持3日內篩檢陰性報告免篩。

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