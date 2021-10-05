高鐵擬「鬆綁自由座」　陳時中：不能賣站票

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今正式鬆綁相關防疫措施，但高鐵運量仍未全面恢復正常。指揮官陳時中表示，高鐵車廂餐飲目前還沒討論，交通部有提出方案，下午就會討論，目前基本方案是開放自由座但不賣站票，通過後會跟大家報告。

指揮中心昨公布二級延長到10/18，同時也宣布防疫管制再鬆綁，放寬項目包括餐飲免隔板、開放進香團等。警戒措施一樣維持外出全程戴口罩，除了有條件脫口罩地方之外，此外還包括實聯制、社交安全距離，營業場所和公共場域也要做人流控管和總量管制。

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而在場所管制放寬方面，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目播映場所、視聽歌唱場所（自助式KTV和電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

宗教祭祀則是有條件開放進香團、餐會活動，祭祀場所入座可不限梅花座，但不可遶境。而在餐飲方面，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌敬酒，放寬桌菜和自助式餐廳取菜。另外，針對電視主播，指揮中心也放寬保持適當社交距離，主播可不戴口罩播報。

而針對民眾高度關注的高鐵位置，陳時中今坦言，交通部已經有送方案到指揮中心，內容基本有恢復自由座，但不能賣站票，車廂飲食目前則還沒有討論，指揮中心下午也會針對方案討論，通過後會跟大家報告。

