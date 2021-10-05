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快訊／連續6天本土+0！今新增7境外移入

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

連續六天本土+0！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內無新增本土病例，另有7例境外移入，確診個案無人死亡。

▲▼10/4新增個案。（圖／指揮中心提供）

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▲10/5新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(5例，案16366、案16367、案16369、案16370、案16371)；越南(16368)、馬來西亞(案16372)入境，入境日介於今(2021)年9月21日至10月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計348萬2953例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含346萬6041例排除)，其中1萬6262例確診，分別為1627例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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