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衝了！必勝客上班日限定「買1送1」爽吃2個月　

▲▼必勝客推紙包筆管麵。（圖／業者提供）

▲必勝客即起平日限定買筆管麵送比薩1個。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

繼10月壽星免費吃比薩後，人氣速食品牌「必勝客」再度祭出超殺優惠，即日起至11月29日凡上班日（周一至周五）就有「買1送1」好康，只要購買任一口味筆管麵即可免費吃夏威夷個人比薩1個，不僅省荷包還能飽餐一頓。另，漢堡王近日也推10月限定優惠券，包括指定品項買1送1、個人及雙人超省餐通通有，快來吃爆。

必勝客祭出上班日限定「買1送1」優惠，即日起至11月29日每個上班日（周一至周五）只要購買紙包筆管麵即可免費再吃夏威夷個人比薩1個，雙主餐一次滿足，而筆管麵目前有6口味選擇，包括波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排、波隆那海鮮、奶油海鮮及羅勒海鮮，上班族、小資族快把小確幸領起來。

▲▼漢堡王10月限定優惠券。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

▲▼漢堡王10月優惠券內容一次看。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

▲▼漢堡王10月限定優惠券。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

另，人氣速食品牌「漢堡王」10月限定「超殺優惠券」也重磅登場，這次可是祭出24種全新優惠，不僅有個人、雙人超省餐，其中，雙人餐最低每人只要85元就能爽吃1顆漢堡、薯條、可樂，還推超值單點、分享餐等折扣。而速食控最愛的「買1送1」這次也沒缺席，有中薯、洋蔥牛肉堡、可樂、辣薯球等通通買1送1，省到不行，即日起至11月18日限時吃，提醒機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積、嘉義等商場店不適用。

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