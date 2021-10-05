北宜重機當警察塑膠！完美殺彎直接超 　「抱歉借過」瘋狂畫面曝

記者陳以昇／新北報導

網路上流傳一段影片，一輛重機在新北市北宜公路財茂彎32.8K處，從警用巡邏車左側超車，影片還壓字「抱歉借過！」，經警方檢視影片內容，在財茂彎前32.5K處有「彎道」、「連續彎道」等警告標誌，騎士違反道交法第47條第1項，將會調閱巡邏車行車記錄器，對違規騎士進行舉發。

▲重機在北宜公路財茂彎超越警車，違反道交法將告發 。（圖／翻攝畫面）

警方檢視網路流傳的一段影片，一名重機騎士在新北市北宜公路坪林路段的財茂彎32.8K處，從一部新店警分局碧山派出所巡邏車左側壓車超越，影片下方壓上文字「抱歉借過！」，經調查，騎士已經違反道路交通管理處罰條例第47條第一項「駕車行經設有彎道、陡坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌之路段或道路施工地段超車」，處新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰。

▼影片下方還壓字「抱歉借過」 。（圖／翻攝畫面）

警方表示，在北宜公路32.5K至32.6K之間，有設置「彎道」、「連續彎道」警告標誌，表示前方財茂彎32.8K是禁止超車，新店警分局將調閱巡邏車上行車記錄器，及路段監視器，對違規的重機騎士進行告發，也呼籲用路人行經北宜公路必要遵守交通規則，以免受罰。

他奶奶的美麗小秘訣

▼警方表示在財茂彎32.8K之前，32.5k處有設置警告標誌，表示前方禁止超車 。（圖／翻攝畫面）