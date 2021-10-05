　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文為國慶光雕秀點燈　「台灣人，樂為世界人」字樣打上總統府

▲▼國慶光雕展演今(5日)晚間正式啟動，蔡英文總統親自出席點燈儀式。光雕展演已「百年追求，世界台灣」為策展主軸，向台灣文化紮根的前輩致敬。圖／記者湯興漢攝）

▲國慶光雕展演5日晚間正式啟動，蔡英文總統親自出席點燈儀式。光雕展演已「百年追求，世界台灣」為策展主軸，向台灣文化紮根的前輩致敬。圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

國慶光雕展演5日正式啟動，總統蔡英文親自出席點燈儀式。本次展演以「百年追求・世界台灣」為策展主軸，藉由紀念文協成立一百周年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，也透過動畫重現防疫期間的生活日常，以及東京奧運、帕運我國代表隊的經典畫面，向所有防疫英雄與運動英雄致敬，展演尾聲更在總統府上投射「台灣人，樂為世界人」的字體，撼動人心。

蔡英文在致詞時表示，感謝大家這段日子以來團結防疫，在疫情穩定下，國慶活動將陸續登場。過去這幾年的光雕展演，都會傳遞台灣的光榮和自信，引起大家的共鳴，今年的主題，「百年追求．世界台灣」則是藉著紀念文協百年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，也代表著百年來，台灣人民承接他們的精神，持續為民主自由而努力。

蔡英文提到，我們的體育英雄，在東京奧運和帕運殿堂發光發熱，不只讓世界看見台灣，更凝聚了全國上下的心，我們也透過光雕策展團隊發揮巧思，感謝體育英雄為國爭光。

▲▼國慶光雕展演今(5日)晚間正式啟動，蔡英文總統親自出席點燈儀式。光雕展演已「百年追求，世界台灣」為策展主軸，向台灣文化紮根的前輩致敬。圖／記者湯興漢攝）

▲國慶光雕展演5日晚間正式啟動，蔡英文總統親自出席點燈儀式。光雕展演已「百年追求，世界台灣」為策展主軸，向台灣文化紮根的前輩致敬。圖／記者湯興漢攝）

游錫堃則表示，今年光雕的「百年追求」主題，從歷史來看，前輩先賢百年追求的重中之重就是民主，這幾年台灣的民主成為國際典範，經濟及各項表現也讓世界看見台灣，但民主等亮眼的成果不是天上掉下來的，包括台灣議會之父林獻堂先生、台灣新文化運動之父蔣渭水先生，許多先賢前輩犧牲奉獻追求自由與民主，終於奠定了今日的民主台灣，也讓這一代的台灣人活出了自覺、自律、自信，成為世界的台灣。

接著，光雕點燈儀式由蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊帶來「百年相傳」的演出開場，向今年適逢百年冥誕的阿美族歌者郭英男老師致敬。與會貴賓共同上台，手持打氣筒造型的把手，共同點亮總統府建築，啟動今年度的國慶光雕展演。

文總表示，今年國慶光雕邀請高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐擔任藝術總監，音樂總監則為音樂製作人柯智豪，策展內容由紀念文協百年揭開序幕，並向今年正逢百歲冥誕的「台灣現代舞之母」蔡瑞月、「台灣現代民族音樂之父」郭芝苑、「台灣第一位女詩人」陳秀喜，以及讓世界聽見台灣的阿美族歌者郭英男致敬。

此外，光雕展演也重現民眾在防疫三級警戒期間的生活日常，以及代表我國赴東京奧運、帕運出賽選手的經典畫面，向無數防疫英雄及運動英雄致意；另也透過諸多國家的代表動物及語言，向防疫期間對我國伸出援手、互助合作的國際盟友表達感謝。

▲▼國慶光雕展演今(5日)晚間正式啟動，蔡英文總統親自出席點燈儀式。光雕展演已「百年追求，世界台灣」為策展主軸，向台灣文化紮根的前輩致敬。（圖／記者湯興漢攝）

▲國慶光雕展演5日晚間正式啟動，蔡英文總統親自出席點燈儀式。光雕展演已「百年追求，世界台灣」為策展主軸，向台灣文化紮根的前輩致敬。圖／記者湯興漢攝）

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
只拿到一盒喜餅！遠親PO文怒公審「沒大沒小」　新人看紅包傻了
好市多停車收費「周邊塞爆」！在地人怒：回不了家　新竹店回應了
男星染疫死亡　驚傳恐遭「分骨灰」
金馬影后入圍「出現兩對太可怕的母女」　最大遺珠出爐
Selina認了　「半夜傳訊息對象」是小7歲鮮肉
鬼父性侵13歲女兒　還逼15歲兒「硬上媽媽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文為國慶光雕秀點燈　「台灣人，樂為世界人」字樣打上總統府

黃捷力挺陳柏惟　「刪Ｑ是資源不對等的仇恨罷免戰」

共機擾台破記錄　洪秀柱：別往自己頭上栽！格局放大點

美國務院2度重批北京「破壞區域和平」　共軍今僅派1架運8擾台

快訊／法國參議院友台主席李察訪台　蔡英文將頒特種大綬卿雲勳章

LIVE／總統府光雕秀看這裡　重現日文「台灣です」、7國動物登場

快訊／法國跨黨派參議員明來台　將拜會蔡英文、游錫堃、陳菊

鄭宏輝開槍表態1218公投　「四個不同意　反核四要三接」

澳洲前總理艾波特來台　出席「玉山論壇」還要見這些政要

《怪物彈珠xRE：0》合作登場　8周年系列活動熱鬧開跑

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

失速貓貓？胖橘急拉臭臭大暴衝 媽遭撞擊摔跤腳扭傷復健1個月！

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

蔡英文為國慶光雕秀點燈　「台灣人，樂為世界人」字樣打上總統府

黃捷力挺陳柏惟　「刪Ｑ是資源不對等的仇恨罷免戰」

共機擾台破記錄　洪秀柱：別往自己頭上栽！格局放大點

美國務院2度重批北京「破壞區域和平」　共軍今僅派1架運8擾台

快訊／法國參議院友台主席李察訪台　蔡英文將頒特種大綬卿雲勳章

LIVE／總統府光雕秀看這裡　重現日文「台灣です」、7國動物登場

快訊／法國跨黨派參議員明來台　將拜會蔡英文、游錫堃、陳菊

鄭宏輝開槍表態1218公投　「四個不同意　反核四要三接」

澳洲前總理艾波特來台　出席「玉山論壇」還要見這些政要

《怪物彈珠xRE：0》合作登場　8周年系列活動熱鬧開跑

偷懶不洗頭是大忌！「4個錯誤」讓落髮嚴重，髮質差到不行

中國軟掉了！悄悄同意「澳洲貨船卸煤」　無視禁令救缺電

全國運動會熱力起跑　新北漁人碼頭10月周周有燦爛煙火

布局後疫時代！樂多多再推日韓新鍋物　美威鮭魚進駐桃園開店中店

蔡英文為國慶光雕秀點燈　「台灣人，樂為世界人」字樣打上總統府

林益全兩分砲、陳傑憲代打反攻追回1分　悍將5局2比1獅

執行署首次拍賣44部礦機！500「礦工」擠爆會場　得標價格曝光

力拼EUA審查2.0！聯亞疫苗推出闖關神器「病毒免疫記憶」

羅傑斯5局僅失1分　兄弟2比1領先桃猿

馬克宏於AUKUS危機後表態　歐盟將扮演印太戰略要角

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

政治熱門新聞

女店員遭挖眼！潘孟安FB發這文　被灌爆狂酸

「民進黨現在對刪Q也很兩難」　郭正亮曝民調內幕：9萬人出來投

即／中共軍機56架擾台「破單日最高紀錄」

蔡英文談共機擾台　「台灣淪陷是民主聯盟的災難」

最快明天開打！北市開放7家醫院　替65歲↑長者「接種第二劑AZ」

北市7.2萬AZ二劑預約秒殺　蔡炳坤曝原因

徐巧芯突退出黨內群組　傳不滿朱立倫人事布局

新北還有AZ餘額　侯友宜：歡迎來預約

館長19字表態力挺陳柏惟　館粉意見不同調

新北加倍券超商也適用　侯友宜推數位支付享10%回饋

阮昭雄交棒趙怡翔　蔡英文得知第一時間態度曝光

「挺台加入CPTPP」澳洲前總理來了　蔡英文7日總統府接見

陳時中問爬山為何要戴口罩？　黃珊珊：原來指揮官不知這樣五個多月了

禾馨2診所替四叉貓驗抗體　北市共罰10萬

更多熱門

相關新聞

快訊／法國參議院友台主席李察來了　蔡英文將頒特種大綬卿雲勳章

快訊／法國參議院友台主席李察來了　蔡英文將頒特種大綬卿雲勳章

有關法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將於6日率團訪台，總統府發言人張惇涵5日表示，總統府誠摯歡迎支持台灣的國際重要友人訪台，而總統蔡英文預計將在7日上午，於總統府內接見訪賓。

快訊／法國跨黨派參議員明來台　將拜會蔡英文、游錫堃、陳菊

快訊／法國跨黨派參議員明來台　將拜會蔡英文、游錫堃、陳菊

澳洲前總理艾波特來台　7日拜會蔡英文還要見這些政要

澳洲前總理艾波特來台　7日拜會蔡英文還要見這些政要

蔡英文專文投書《外交事務》　「台灣人已在國際佔有一席之地」

蔡英文專文投書《外交事務》　「台灣人已在國際佔有一席之地」

蔡英文談共機擾台　「台灣淪陷是民主聯盟的災難」

蔡英文談共機擾台　「台灣淪陷是民主聯盟的災難」

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

當機1小時　臉書在推特回應了

限量1萬5千名！神腦推指定8款iPhone換電池990元

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

車廠沒晶片問責台積電！　兇手抓到了

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面