蔡英文為國慶光雕秀點燈　「台灣人，樂為世界人」字樣打上總統府

▲國慶光雕展演5日晚間正式啟動，蔡英文總統親自出席點燈儀式。光雕展演已「百年追求，世界台灣」為策展主軸，向台灣文化紮根的前輩致敬。圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國慶光雕展演5日正式啟動，總統蔡英文親自出席點燈儀式。本次展演以「百年追求・世界台灣」為策展主軸，藉由紀念文協成立一百周年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，也透過動畫重現防疫期間的生活日常，以及東京奧運、帕運我國代表隊的經典畫面，向所有防疫英雄與運動英雄致敬，展演尾聲更在總統府上投射「台灣人，樂為世界人」的字體，撼動人心。

蔡英文在致詞時表示，感謝大家這段日子以來團結防疫，在疫情穩定下，國慶活動將陸續登場。過去這幾年的光雕展演，都會傳遞台灣的光榮和自信，引起大家的共鳴，今年的主題，「百年追求．世界台灣」則是藉著紀念文協百年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，也代表著百年來，台灣人民承接他們的精神，持續為民主自由而努力。

蔡英文提到，我們的體育英雄，在東京奧運和帕運殿堂發光發熱，不只讓世界看見台灣，更凝聚了全國上下的心，我們也透過光雕策展團隊發揮巧思，感謝體育英雄為國爭光。

▲國慶光雕展演5日晚間正式啟動，蔡英文總統親自出席點燈儀式。光雕展演已「百年追求，世界台灣」為策展主軸，向台灣文化紮根的前輩致敬。圖／記者湯興漢攝）

游錫堃則表示，今年光雕的「百年追求」主題，從歷史來看，前輩先賢百年追求的重中之重就是民主，這幾年台灣的民主成為國際典範，經濟及各項表現也讓世界看見台灣，但民主等亮眼的成果不是天上掉下來的，包括台灣議會之父林獻堂先生、台灣新文化運動之父蔣渭水先生，許多先賢前輩犧牲奉獻追求自由與民主，終於奠定了今日的民主台灣，也讓這一代的台灣人活出了自覺、自律、自信，成為世界的台灣。

接著，光雕點燈儀式由蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊帶來「百年相傳」的演出開場，向今年適逢百年冥誕的阿美族歌者郭英男老師致敬。與會貴賓共同上台，手持打氣筒造型的把手，共同點亮總統府建築，啟動今年度的國慶光雕展演。

文總表示，今年國慶光雕邀請高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐擔任藝術總監，音樂總監則為音樂製作人柯智豪，策展內容由紀念文協百年揭開序幕，並向今年正逢百歲冥誕的「台灣現代舞之母」蔡瑞月、「台灣現代民族音樂之父」郭芝苑、「台灣第一位女詩人」陳秀喜，以及讓世界聽見台灣的阿美族歌者郭英男致敬。

此外，光雕展演也重現民眾在防疫三級警戒期間的生活日常，以及代表我國赴東京奧運、帕運出賽選手的經典畫面，向無數防疫英雄及運動英雄致意；另也透過諸多國家的代表動物及語言，向防疫期間對我國伸出援手、互助合作的國際盟友表達感謝。

▲國慶光雕展演5日晚間正式啟動，蔡英文總統親自出席點燈儀式。光雕展演已「百年追求，世界台灣」為策展主軸，向台灣文化紮根的前輩致敬。圖／記者湯興漢攝）