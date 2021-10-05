臉書全球當機7小時崩潰！　Messenger推特發文：被「水逆」打敗了

▲Messenger推特發文：我們被「水逆」打敗了。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

全球最大社群平台臉書（Facebook）和旗下的Instagram、WhatsApp當機逾7小時後，終於在台灣時間上午近7時恢復，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也發文向全球用戶致歉，而旗下的Messenger則透過推特表示，「我們被水逆打敗了。」

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）5日上午用自己的帳號向用戶表示，臉書、Instagram、WhatsApp、Messenger已經重新上線，抱歉造成不便，「我知道你有多依賴我們的服務來與你關心的人保持聯絡。」

Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today -- I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about. 由 Mark Zuckerberg 發佈於 2021年10月4日 星期一

旗下Messenger同樣透過推特發文，「我們被水逆打敗了，我們正努力盡快解決這個問題，並對向您帶來的不辨表達歉意。」還有網友在貼文底下留言表示，很多情侶可能正在苦等彼此的訊息，「Messenger今天可能要為成千上萬的分手負責。」

根據《Teen Vogue》報導，水星一年有四次逆行，在這段時間內會造成溝通不良、技術崩潰、旅行問題和假新聞增加；目前水星正在天秤座逆行，時間將從9月27日持續至10月18日。

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