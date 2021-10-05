15年前沒臉書IG都在幹嘛？　鄉民盤點「宅宅日常」炸出回憶彈

▲社群出現前不少人習慣打網咖。（示意圖／記者魏有德攝）



記者黃可昀／綜合報導

昨天FB、IG大當機惹出社群之亂，有些人甚至昨晚沒滑臉書快睡不著，搞得好焦慮！有網友就聯想到，15年前還不流行社群軟體時，大家不滑手機的時候都在做什麼，「以前的生活是怎麼樣，有沒有八卦？」

原PO在PTT表示，15年前臉書還不盛行，現在年輕人最愛的instagram也還沒出現，「一堆網紅更不用說，沒有那麼多人care你的生活，大家各自過自己的日子」，沒什麼人會握著手機滑一整天，更著重身邊的人和現實生活，「自從社群軟體出現以後，人們開始比較、愛慕虛榮」，好奇過去社群還沒崛起時大家都怎麼打發時間？

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▲臉書出現前流行過MSN 。（示意圖／ETtoday資料照）



網友紛紛盤點7、8年級以前流行的軟體，「即時通啊…是說當時沒去取回歷史紀錄現在好後悔」、「即時通、msn、無名小站、蕃薯藤」、「還有奇摩家族，其實根本就有社群軟體」、「愛情公寓當時也很多人」、「MSN到後期也有網誌功能可以貼圖文」、「無名，當時每個人文筆都變很好，文章要多長有多長。」

也有人當時都到網咖打線上遊戲，以前大家把時間花在電腦比較多，現在則是手機可以隨時隨地滑，「玩線上遊戲聊天」、「很常去網咖阿，那時候台北可樂星球超讚」、「15年前玩的跟現在也沒什麼大差別，都要類似相對應的社群，最大差異就是以前只能坐在電腦，現在手機隨時隨地而已」、「網路遊戲啊，當年mmorpg很夯的。」