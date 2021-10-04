台東縣環境知識競賽晉級者出爐　20位菁英將參加全國總決賽

▲台東縣環境知識競賽結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局於2日舉辦「環境知識競賽台東縣初賽」，總計集結了國小、國中、高中及社會4組各年齡層的400多位縣民共襄盛舉，其中不乏有多位民眾攜家帶眷，有年僅10歲的學童與最年長84歲的長輩一同來挑戰。競賽各組錄取前5名，總計20名精銳，將代表台東縣參加行政院環境保護署全國總決賽。

台東縣環保局秘書吳家興特別代表縣長饒慶鈴到場鼓勵參賽者，並表示，台東縣內有豐富的生態環境，以及多元的環境教育資源，民眾可透過參與環保志工、在地體驗課程及造訪環境教育場所，進而以實際行動來關心環境。台東縣舉辦「環境知識競賽」已邁入第10年，是促成縣民學習環境知識的管道之一，競賽以「寓教於樂」為目的，將環境議題普及化及生活化，鼓勵民眾建立綠色永續的觀念，共同守護我們的生活環境。

環保局說明，為進一步提升民眾愛護環境的意識，今年賽事中融入了氣候變遷、生態保育、環境時事等，與生活息息相關的環境議題，讓民眾深刻體會到環境保護的重要性，用實際行動來關懷我們的地球。在配合中央及地方的防疫規定下，今年的縣內初選完美落幕，其中國小組第1名王品蕙同學為國小4年級學生，家長表示，孩子平時沒有補習、也沒有上安親班，有閱讀習慣，疫情停課期間在家上網學習，懂得分配自己的學習時間。

經過「淘汰賽」、「PK賽」、「驟死賽」3階段激烈的競賽，各組前5名出爐，分別為國小組：台東大學附設實驗國小王品蕙、新生國小許恩赫、新生國小黃子聿、新生國小林欣融、關山國小陳宥蓉；國中組：新生國中王晴玟、新生國中歐千慈、新生國中侯運、新生國中許辰碩、鹿野國中黃柏誠；高中組：台東高中蔡偉函、台東女中李孟庭、台東高中鍾孝禧、台東女中羅黃韵珽、台東女中林毓恩。社會組：柯世堡、徐金郁、王素芳、王竣宣、程鈴彣，以上20位得獎者將代表台東縣角逐全國決賽的最高榮譽，鼓勵民眾持續精進環境知識，以實際行動來落實綠色永續生活。