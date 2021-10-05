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化疫情危機變商機　她創業日賣千杯飲料　

▲35歲李立安創業開茶飲店，一圓創業夢，疫情期間，窖藏業績不減反增，每天日賣超過千杯以上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲35歲李立安創業開茶飲店，一圓創業夢，疫情期間，窖藏業績不減反增，每天日賣超過千杯以上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

35歲的李立安從小就愛喝茶飲，在求學階段就有創業夢，後來申請勞動部微型鳳凰創業貸款，在台南市區創立「窖藏極致茶飲」，由於用料天然實在，加上價格不貴，CP質佳，客人喝過後回購率高，疫情期間，窖藏的業績不減反增加兩成，每天日賣超過千杯以上。

「自己不敢喝的東西，怎敢給小孩喝」，這是李立安創業的動機，李立安強調，窖藏以不添加化學調味為賣點，每天新鮮熬煮的庶糖取代工廠製造的糖漿，茶類採用手工高山茶，果汁類則為新鮮果汁再加茶類特調，鮮奶類飲品以國產100％生乳為基底製作，目前店內最熱賣的飲品包括養生黑豆茶、黑糖波霸鮮奶、阿里山金萱等。

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▲35歲李立安創業開茶飲店，一圓創業夢，疫情期間，窖藏業績不減反增，每天日賣超過千杯以上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於李立安從小就喜歡喝茶飲，從求學時期就開始在飲料店打工，大學畢業後也在連鎖飲料店就職，舉凡煮茶比例、果汁調配、衛生管理、服務態度、顧客應對、員工管理、連鎖經營技巧她都蹲馬步認真學，後來逐步成為店長，時機成熟後就向勞動部申請微型鳳凰創業貸款，自己開店當老闆，一圓創業夢。

「創業初期親朋好友都不看好，甚至有人賭我在1年內收攤」，憶起創業艱辛，李立安一笑置之，「很慶幸當初堅持走下去」，由於李立安對茶飲的堅持，讓她前後花2年時間才把原物料供應商找齊，目前窖藏已成立4年，在台南地區已擴展7間店，現在做出成績，當初看衰的朋友都轉為支持，李立安說，未來還要持續升級、創新，打算5年內進軍中北部市場。

李立安提醒想創業的民眾，創業時資金調度很關鍵，只要周轉不靈就可能因省成本而影響品質、甚至放棄；另基本的行銷、營運概念也要靠學習與經驗傳授，建議想創業的人，可運用政府資源，除提供核貸資金，亦有課程、輔導顧問可供協助，讓你在創業路上不孤單。

▲35歲李立安創業開茶飲店，一圓創業夢，疫情期間，窖藏業績不減反增，每天日賣超過千杯以上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟說，微型鳳凰創業貸款最高額度200萬元，有低利率、免保證人、免擔保品、前2年免利息、免費創業課程、免費創業輔導六大特色；另今年疫情衝擊就業情勢，勞動部也擴大貸款適用對象，只要年滿20歲以上待業民眾，所營運事業於2020年1月15日後辦理設立登記，並檢附所營事業設立登記前14日無勞保投保紀錄或確實無工作之相關證明文件，就能申請微型創業鳳凰貸款，諮詢專線0800-092-957。

▲35歲李立安創業開茶飲店，一圓創業夢，疫情期間，窖藏業績不減反增，每天日賣超過千杯以上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，即日起至10月12日，雲嘉南分署也舉辦「創YA一夏鳳凰嘉年華」線上市集活動，邀集20 家雲嘉南轄區優質鳳凰商家參與，活動有多項優惠方案，單筆消費滿 500 元可獲得抽獎序號，獎品包括IPAD Pro、APPLE WATCH等多項好禮，詳情可上活動網站https://bebossshop-yct.tw/查詢。

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