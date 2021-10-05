疫情後求「玩」心切！台北聯合旅展　花蓮館優惠券提前完售

▲花蓮縣政府率縣內18家業者及協會參展成績亮眼，為在地觀光產業注入振興力量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」4日於台北世貿一館正式閉幕，是疫情解禁之後今年第一場實體大型旅展，其中最大展館的「花蓮形象館」在這次疫情降級、五倍券的加持下，整體買氣超乎預期，讓縣內18家參展業者及協會對觀光產業前景更具信心，有望吸引大量國旅遊客到花蓮體驗慢活的深度旅遊，為在地觀光產業注入振興力量。

▲▼花蓮形象館以壯麗的山水美景為主題架構，打造「山。海。星。花蓮」精品主題展館。

今年「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」，花蓮形象館以壯麗的山水美景為主題架構，打造「山。海。星。花蓮」精品主題展館，同時搭配「花蓮香」精品香水體驗區，及穿戴式VR虛擬實境設備，吸引大批民眾搶先體驗，現場熱鬧非凡，進而帶動花蓮館的整體業績，不少廠商的優惠票券提前於閉展前上午全部售罄；現場也持續推廣三大觀光活動及三大花蓮振興方案，並宣傳明年全中運在花蓮，迎接全國遊客的到來。

這次旅展花蓮館能有亮麗成績，一方面是業者提供多項超值優惠，更重要的是縣長徐榛蔚推動「慢。精品。花蓮」的觀光政策，正好符合疫情趨緩後，國人選擇旅遊的心境；「山。海。星」的主題館，更貼近觀展遊客渴望旅遊的心境，結合花蓮的原住民文化、有機農業、特色伴手禮等各項特色，加上參展18家業者及協會旺盛的合作精神，一同搶攻疫後的國旅市場。

▲花蓮縣長徐榛蔚推動「慢。精品。花蓮」的觀光政策，並於現場親自代言。

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，為了配合振興國旅將接力展開各項大型觀光活動，從10月溫暖迎接旅人到來的「2021花蓮太平洋溫泉季」，11月FUN心玩的「2021花蓮紅面鴨歡樂派對盒」，以及年底連續嗨翻6天6夜的「太平洋觀光跨年節演唱會」倒數迎新年，多項精彩活動將讓遊客從早玩到晚，還能再花蓮多停留一晚，深入體驗精彩花蓮。

張志翔也強調，在10月8日開始發行振興券後，縣府更對應啟動3項觀光振興方案：「玩花蓮抽賓士、再抽百萬Q幣」鼓勵遊客入住合法旅宿並至活動官網登錄，及前往任一指定景點，即可參加抽賓士車以及100萬花蓮好Q購物金；「旅行社奬勵計畫」30人以上旅行團入住花蓮，並至指定任一景點，每晚獎勵金1萬，續住再獎勵5000元；「花蓮fun心購 月月抽IPhone」至指定商圈夜市消費滿200元即可獲得1張抽獎券，每月將抽出Apple iPhone及花蓮好Q千元購物金等總價值百萬大獎，歡迎全國旅客來花蓮旅遊玩得慢、留得久、走得深。

