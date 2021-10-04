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境外移入增5例「自3國入境」　皆曾接種過疫苗

▲▼中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布境外移入新增5例，從印尼與美國入境。

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

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指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自印尼(3例，案16361、案16362、案16363)、貝里斯(案16364)及美國(案16365)入境，入境日介於今(2021)年9月20日至10月2日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案15920)，為70多歲男性，具慢性病史，無相關活動接觸史，8月10日因其他原因就醫採檢並住院治療，8月11日確診，9月4日解除隔離，10月2日因其他原因死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計346萬0241例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含344萬2726例排除)，其中1萬6255例確診，分別為1620例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

 

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