急診醫打「疫苗第3劑」嘆：反應真的太明顯！網見真相笑了

▲急診科醫師今日接種「疫苗第3劑」。（圖／截自《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》粉專）

記者李佳蓉／採訪報導

新冠疫苗如火如荼接種，今年公費流感疫苗也於1日開打，急診科醫師白永嘉今（5）日在粉專透露，「第3劑疫苗注射後反應真的太明顯」，一早打完立即出現明顯頭暈、嗜睡症狀，文末曝真相，網友一看笑了：「我們擔心的是一樣的....單位沒人上班」。

急診科醫師白永嘉上午在粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》指出，「第3劑疫苗注射後反應真的太明顯，今天早上我一打完沒有多久，就出現明顯頭暈嗜睡的症狀！」但他也自嘲，人到了50歲之後，每次下大夜班都會頭暈嗜睡。

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白永嘉解答自己打的是流感疫苗，「大多數醫護還是會打，不是怕流感，是怕生病單位沒人上班」，並附上一個哭臉表情。他接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，文中所指第3劑為「2劑新冠疫苗＋1劑流感疫苗」，也呼籲國人流感疫苗最好還是要打，疫苗相對安全穩定，也可預防流感重症，而長者仍為重症高危險族群，在台灣流感疫情相對於新冠肺炎流行，因此接種流感疫苗很重要。

網友一看發文藏亮點笑了：「我昨天下午去打流感，今天早上起床好累，好想再繼續睡，但還是勉強起床準備孩子們的早餐」、「非常認同，不是怕流感，是怕生病沒人上班」、「不用50歲，我30歲之後⋯大夜還沒下班就很睏了」、「50歲以後要注意血壓和血液品質狀況，醫師容易忘記照顧自己」。

▲公費流感疫苗10/1起開打。（資料圖／記者林悅翻攝）

今年公費流感疫苗分2階段開打，第1階段自10月1日起開始接種，第2階段則自11月15日開始，除了50至64歲無高風險慢性病成人接種時間屬於第2階段，其餘對象均為第1階段。

至於流感疫苗與新冠疫苗接種時間該間隔多久，指揮中心提醒，公費流感疫苗開打期間，新冠疫苗接種作業仍會持續進行，依據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，新冠及流感2種疫苗接種間隔應至少7天，萬一發生疫苗接種不良事件，才不會無法釐清。

▼▲流感疫苗常見的副作用包含發燒、頭痛、蕁麻疹等等，2種疫苗接種間隔至少要7天。（圖／指揮中心提供，下同）

指揮中心表示，今年度公費流感疫苗實施對象與去年相同，第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段對象則是50至64歲無高風險慢性病成人。