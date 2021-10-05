打完BNT疫苗2劑保護力下降！　美研究：半年後預防感染力降至47%

▲美國醫療機構研究輝瑞BNT疫苗施打2劑後的保護能力。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎病毒肆虐全球已將近2年，如今早有部份國家早已著手展開「加強針」第3劑新冠疫苗的接種計畫，主要聚焦高齡者、醫療從事人員等族群，而其他國家仍在研議中。對此，美國一家醫療機構與輝瑞展開合作，分析輝瑞（BNT）疫苗的保護效力，結果發現接種第2劑疫苗半年後，預防感染效力會降至47%。該份研究數據同時刊載在醫學權威期刊《刺胳針》（Lancet）。

根據《路透社》報導，美國凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）與輝瑞展開合作，分析美國南加州約340萬人從輝瑞疫苗問世時的2020年12月至2021年8月的電子病歷紀錄，其中發現接種2劑輝瑞疫苗1個月後，針對Delta變異株的有效防護率為93%、4個月後下降至53%；而針對其他款變種病毒，其藥效則從97%下降至67%。

另外，輝瑞疫苗在預防重症住院與死亡方面的有效性至少在6個月內可以維持90%的高水準，即便面臨具高度傳染性的Delta變種病毒。

不過，該份研究缺乏受試者在人群中有無遵守配戴口罩等防疫規範之數據，這可能影響檢測頻率與暴露於病毒風險的可能性。

輝瑞高級副總裁兼首席醫療官喬達（Luis Jodar）表示，「我們對於變異特性的分析上清楚表明，輝瑞疫苗對於目前所有令人擔憂的變異株均有效，包括Delta病毒。」

凱薩醫療機構南加州研究暨評估部門研究負責人塔多芙（Sara Tartof）則認為，雖然從統計數據來看，接種2劑疫苗後的數個月內對疫苗預防感染的保護能力的確會下降，但結果顯示疫苗也並非對Delta病毒完全無效，證實Delta並不會完全逃避疫苗效力，「若疫苗對Delta病毒無效，我們不會看到接種後呈現的高度保護力，因為一旦疫苗對變種病毒無效，則一開始的保護力不可能那麼高。」

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