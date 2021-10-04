【廣編】GAGU「振興券5倍變8倍」　加碼活動現省2萬元

【廣編】

圖、文／GAGU提供

振興5倍券預約與綁定已開跑，許多民眾已開始著手規劃5倍券的使用攻略，知名本土家具品牌 GAGU北歐家具工廠也趁勢推出「GAGU振興券5倍變8倍」活動，此次堪稱史上最優惠，使用振興券$5,000可折抵$8,000再搭配特定商品加碼活動，最高可省下超過2萬元，省下的錢可再免費購入一張全新雙人床墊，為歡慶GAGU汐止概念店開幕，10月份購買金額滿5萬元再送人氣小凳NONOWA。

GAGU表示，此次推出5倍變8倍活動不限於搭配各項門市活動，優惠優於以往任何一檔特價活動，如有汰換家具的規劃，此時正是換新的最佳時機。而GAGU 的沙發皆可客製化，可根據家中空間尺寸調整大小，也可根據個人喜好更改布料材質與顏色，滿足各個家庭的不同需求，打造出夢想中的家！

除此之外，GAGU也在10月份祭出加碼活動，10/4~10/31推出特定商品活動價，其中包含深受毛寵家庭歡迎的MARSHMALLOW棉花糖貓抓布沙發，此次也破天荒祭出加碼限時活動價$54,900(原價$69,900)，搭配振興券再折抵$8,000，直接現省$23,000！等同於省下一張標準雙人床墊的費用，相當超值。