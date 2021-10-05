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社會 社會焦點 保障人權

撞上堆高機牙叉2男慘死！頸斷「碎皮黏地」　親友控：都在推責

▲▼台中堆高機路邊卸貨，騎士騎車經過猛撞上2人送醫搶救亡。（圖／民眾提供）

▲台中堆高機路邊卸貨，導致騎士騎車經過撞上2人死亡。（圖／民眾提供）

記者莊智勝／台中報導

台中市霧峰區中正路2日晚間發生一起死亡車禍，一輛堆高機停在路旁，且牙叉還升停在半空中，導致一名20歲王姓機車騎士載著19歲魏姓男子經過時當場撞上，牙叉正中頭部，其中王男頭部嚴重變形，雙雙慘死。死者親友今於臉書社團PO文，控訴事後相關人士互相推諉責任，不甘2個年輕人生命就這樣斷送，盼能有善心人士提供行車紀錄器畫面，還原事發始末。

這起事故發生在2日晚間，39歲的賴姓堆高機駕駛當時在事故路段卸貨，而20歲王男騎車載著19歲魏男剛好經過該處，當場撞上堆高機，而王男碰撞後又撞上正在路邊停車的轎車，機車車頭受損、轎車則是左側受損。事後2名騎士送往醫院搶救，但院方透露，王姓死者到院時頭部嚴重變形，經急救30分鐘後仍宣告不治，而魏男也因傷勢過重不治死亡。

目擊者心有餘悸表示，兩個騎士撞到貨叉後，接著翻車滑行約50公尺，頭部先著地，脖子斷掉，頭顱及臉部都凹陷，撕裂的皮還黏在地上，甚至可看見森森白骨，讓他嚇到整個晚上都睡不著。

死者親友今(5日)上午在臉書社團「爆廢公社二館」PO文，控訴相關人員至今仍在互推責任，「工廠使用堆高機卸貨時，沒有人員指揮、沒有警告標示，堆高機牙叉沒有降至地面，升在半空中時跟機車完全正面對衝。監視器看是綠燈，但堆高機人員堅持是看見紅燈才開始作業，但紅綠燈的方向工廠位置根本是看不到的，工廠推給堆高機人員，說他們是承包商；公司負責人、堆高機人員沒有去殯儀館給孩子上香！」

死者親友不甘2條年輕生命就這樣斷送，盼能有善心人士、剛好有汽機車經過案發現場，能提供行車紀錄器畫面給家屬，還原事發始末。

▼死者親友盼能有民眾提供行車紀錄器畫面。（圖／翻攝臉書「爆廢公社二館」）

▲▼台中堆高機路邊卸貨，騎士騎車經過猛撞上2人送醫搶救亡。（圖／翻攝臉書「爆廢公社二館」）

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