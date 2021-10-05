男遊客「牙起來」闖管制區跌落溪畔　警消馳援　

▲男子出遊躁鬱症病發而掉落堤防，警方及時尋獲阻止憾事。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

葉姓男子與家人赴南投埔里鎮出遊，疑因躁鬱症發作，獨自走入溪水管制堤防區，並失足掉落2公尺深邊坡受困；警方獲報後派員前往現場仔細搜尋，終於發現葉男並轉報消防隊員，合力將葉男救起並送醫急救，及時避免一樁憾事發生。

埔里警分局指出，鯉潭派出所日前接獲民眾電話報案，稱其兒子葉姓男子（32歲）躁鬱症病發，不聽勸阻而獨自走入溪水管制堤防區；家屬心急如焚地表示，他們一家人自外地前來旅遊，非本地人怕會迷路，擔憂葉男發生意外，故報案請求警方協尋。

鯉潭派出所線上巡邏警員廖倢妤、魏湘芸獲報後，立即前往台14線附近一帶勘查地形及堤防設置終點，並通報勤務中心進入該區域尋找葉男，終於在堤防邊坡2公尺下發現葉男；葉男雖失足摔落，所幸意識清楚，廖、魏二員立即通報119至現場救援，最後在警方及消防人員協力合作下，順利將葉男救出，送往埔里榮民醫院救護。

葉男家屬對於員警熱枕細心即時尋獲葉男，不斷表達感謝之意；埔里分局呼籲，家人若失去聯絡切勿慌張，應立即向警方報案協尋，並請攜帶親人最近的生活照片及失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等等特徵，以利警方協尋。



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