國慶晚會首度移師新竹空軍基地　金曲新人壞特登台獻唱

▲第32屆金曲獎最佳新人獎?te壞特 。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

110年度國慶晚會首度移師新竹市，於空軍新竹基地舉辦，由僑務委員會、文化部及新竹市政府共同辦理，邀請僑胞及各界嘉賓參加，現場金曲獎最佳新人獎壞特及最佳台語女歌手曹雅雯等歌手輪番上陣，精彩度破表，展現新舊融合及文化交流。

國慶籌備委員會今（5）日上午召開記者會，由主任委員游錫堃院長主持，主辦國慶晚會的新竹市長林智堅，以及主辦國慶焰火的高雄市長陳其邁皆出席。今年的國慶主題為「民主大聯盟 世界加好友」，主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念，守護著臺灣人的安全、維持區域的穩定，讓世界上同樣嚮往自由的夥伴們，緊密結合成樂於互助、友好扶持的聯盟。

新竹市長林智堅表示，110年國慶晚會由僑務委員會、文化部及新竹市政府共同辦理，邀請僑胞及各界嘉賓於9日下午4時30分開始入場，歡迎民眾踴躍到場同歡，在國慶前夕陪大家度過難忘的夜晚。

林智堅表示，新竹市政府近年來不斷在提升公共建設品質上努力，以打造美學城市為目標，讓新竹市的公共環境改頭換面，為新竹這座年輕古城，重現昔日的光榮，新竹市能舉辦國慶晚會，是展現新竹新風貌的最好機會。

為迎接僑胞返國，晚會特別規劃僑生互動橋段，由110年全球僑校學生暨僑生華語歌唱大賽冠軍演唱「飄洋過海來看你」，透過優美的歌聲，展現僑胞因疫情阻隔，越加濃厚的思鄉之情。

開場表演，將由新竹青年國樂團擔綱，用竹塹之聲迎賓，展現新竹之美，接著請欣蕾舞蹈藝術中心，以包含傳統、現代、芭蕾、爵士等多元舞風，闡述臺灣孩子在遇到挫折困難時，內心的轉折變化，學習成長與散發自信。

此外，為展現新舊融合及文化交流，將邀請不同世代及族群的藝人接力演出，並邀請新世代獨立歌手拍謝少年及Tizzy Bac惠婷、金曲獎最佳新人獎壞特及最佳台語女歌手曹雅雯，及李英宏等輪番上陣，晚會卡司陣容堅強、精彩度破表，陪大家High翻一整晚。

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