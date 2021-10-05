法國前總統爆晚宴伸狼爪！　丹麥前首相指控：桌子下抓我大腿

▲ 托寧施密特為丹麥史上首名女首相。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

已故的法國前總統德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）生前面臨不少女性的性騷擾指控，丹麥前任首相托寧施密特（Helle Thorning-Schmidt）近日也出面驚爆，自己曾在法國駐哥本哈根大使館的一場晚宴上，遭德斯坦在桌子下伸手抓她大腿。

丹麥《哥本哈根郵報》報導，托寧施密特的著作（Blondinens betragtninger）探討女權主義及#MeToo運動，於4日出版。她為宣傳新書登上電視節目，指控1974年至1981年間擔任法國總統的德斯坦在一場晚宴上對她伸出狼爪。當時德斯坦年近70歲，雖已退下總統大位，仍以歐洲公約（European Convention）主席身份活躍於政治圈，並於去年12月過世，享年94歲。

▲ 右為法國前總統德斯坦。（圖／達志影像／美聯社）

托寧施密特說明，過去不願公開這段經歷，是因為她不希望自己聽起來像個受害者，突顯自己的脆弱，但當今#MeToo運動停滯不前，希望新書能傳達出「所有女性都可能受到不恰當行為影響」的訊息。

她指出，並非只有特定類型的女性才會遭遇這種狀況，不論其是否處於弱勢、社經地位如何，「我們都會遇到。現在是時候說出來了，因為我也想強調，許多女性都有過不好的經歷」，她認識的單身女性中，人人都曾遇過類似事件，希望大眾能持續關注及討論#MeToo相關議題。

托寧施密特也補充，這起事件沒有對她造成創傷，「我在事發當天就走出來了，沒有耗費太多精神。」

身為丹麥史上首名女首相，托寧施密特2015年大選失利後，卸下首相及社會民主黨（Socialdemokraterne）領袖職務，擔任非營利組織救助兒童會（Save the Children）執行長至2019年，目前則擔任多家公司董事，也是臉書監察團一員。

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