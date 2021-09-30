性侵少年入獄再偷摸獄友下體　噁男上訴辯：只剩左手可以玩

▲陳姓男子有多項妨害性自主的前科紀錄，因而入監服刑卻死性不改，入獄後再度偷摸獄友的生殖器。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名陳姓男子先前才曾因猥褻、性侵少年等罪，共被判刑至少14年定讞，入監服刑後，豈知陳男惡性不改，竟再度在監獄裡偷摸2名獄友的生殖器得逞。一審，法院判其應執行有期徒刑7月，陳男認為法官判太重，上訴二審；桃園地院審理後，駁回上訴，維持原判。

陳姓男子有多次妨害性自主案件的紀錄，其中更有兩次因為性侵或猥褻未滿14歲的少年，合併被重判12年有期徒刑，未料其入獄後仍不知悔改，2019年8月竟再度在台北監獄運動場，趁著2名獄友和他聊天而不及防備之際，偷摸2人的生殖器得逞。

陳男被逮後，陳男還向檢察官辯稱「只是跟他們在玩」、「想給他們驚喜」等語，強調僅碰到獄友們大腿，並沒有觸碰到他們的下體等語，卻被害人指證歷歷，管理員也證實確實有獄友反應被摸生殖器，事後調閱監視器也都有清楚拍下陳男的犯行。

一審，法官認為陳男不思尊重他人身體隱私及性自主決定權，為逞一己慾望，逾越人際往來時，存在身體界限之正當分際，先後對2名獄友性騷擾得逞，迄今不但未賠償2人更堅決否認犯罪，依違反性騷擾防治法，各處其有期徒刑4月，應執行有期徒刑7月，得易科罰金，以1000元折算一日。不過陳男認為法官判其有期徒刑7月太重，上訴二審。

陳男向法官辯稱，他坦承確實有碰到2名獄友的生殖器，不過他認為一審法官刑度太重了，而且他的心態上只是「玩鬧一下」，原審量刑不應判到各4個月，何況他的右手已經開過刀，只剩左手可以玩。

桃園地院審理後指出，陳男曾有多項妨害性自者前科紀錄，目前皆未執行完畢，卻又在2019年犯下本案，認為一審量刑無誤，駁回其上訴，完持原判，全案定讞。

【更多新聞】



挖眼男再爆隨機割頸！她逃死還原驚悚過程 怒喊：把他關起來



遭惡男戳雙眼痛毆恐失明 超商女店員慘況曝！鼻樑斷裂今開刀治療



中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭 廟前「談判斷手」記大過調職