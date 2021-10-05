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新疆伊犁爆2確陽性緊急封城　「陸空交通暫停」上千遊客滯留

▲▼伊寧火車站大批遊客滯留。（圖／翻攝自極目新聞）

▲伊寧火車站大批遊客滯留。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委4日通報，3日新增2例本土無症狀感染者，在新疆伊犁哈薩克自治州。由於新疆久未發現疫情，又正值大陸十一長假旅遊旺季，官方已啟動應急響應，緊急封城禁止旅客離開。目前，大批新疆遊客反映滯留伊犁州，新疆地區多個機場大面積取消進出港航班。

據《央視》報導，大陸國家衛健委已派出工作組，赴新疆伊犁指導疫情處置工作。在此之前，大陸也曾分別派出工作組，前往江蘇、福建、黑龍江等疫情嚴峻地區指導防控，顯見其重視程度。

據新疆衛健委通報，10月3日，新疆伊犁州霍爾果斯市在三天1次的常規核酸檢測中，發現2人核酸檢測結果呈陽性，經診斷均為新冠肺炎無症狀感染者，目前已轉運至新疆霍爾果斯市定點醫院進行隔離醫學觀察。由於正值大陸十一長假期間，擔憂疫情擴散，官方啟動應急響應，包括排查密切接觸者192人。

新疆是大陸最熱門的旅遊地點之一，長假開始之後，即有大量的遊客進入新疆遊玩。在發現確診患者後，當地公路、鐵路和飛機都已暫停，遊客這幾日無法離開伊犁州首府伊寧。 目前，因伊寧火車站暫時關停，已有上千遊客滯留，有旅客在火車站候車室等了五六個小時仍未能上車。

此外，據《正觀新聞》報導，自3日起，新疆烏魯木齊地窩堡、庫爾勒、阿克蘇、伊寧等多個機場進出港航班均大範圍取消，境內進、出港航班取消率分別為72%和61%，取消班次已超過20架次。

檢索飛常準App發現，10月4日，新疆地區多個機場大面積取消進出港航班。伊寧機場今日已取消37個進出港航班，其中21個為「計劃性」提前取消。

針對伊犁州10月3日的新發疫情，全國多地衛生疾控部門向市民發佈緊急提醒，要求自伊犁州返回人員主動報備。

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