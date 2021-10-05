快訊／可以連線了！FB、lG全球大當機逾6小時　今晨恢復仍有異常

記者葉國吏／綜合報導

全球最大社群平台臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp於4日深夜無預警發生全球大當機，時間超過6小時。終於在台灣時間5日5點52分恢復正常。不過根據《東森新媒體ETtoday》記者實測發現，雖然臉書可以連線，但如果切換帳號時會被強制登出，要再登入時就顯示錯誤訊息。

▲臉書恢復。（圖／翻攝臉書）

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▲臉書恢復連線後，卻發生切換帳號被強制登出。（圖／翻攝臉書）

臉書網站在台灣時間4日晚間11點多突然當機無法開啟，這情況持續到5日清晨將近6點，這段期間Instagram和WhatsApp可以開啟，但無法下載新內容或發送消息，只能停留在舊有內容，當機原因仍不明。一些網友反應，綁FB帳號的手機遊戲也因此不能登入。

根據CNN報導，多位安全專家指出網域名稱系統 （Domain Name System,DNS）問題可能是罪魁禍首。DNS是可以將網站名稱換成可讀取的IP位址。網路安全服務公司Cloudflare首席執行官表示，臉書看起來沒有被攻擊的跡象。思科（Cisco）網路分析部門ThousandEyes在Twitter表示，經測試顯示，當機是因為DNS持續的故障造成的。不過針對CNN提問這點，臉書發言人尚未立即回應。

出版：05：55

更新：06：06