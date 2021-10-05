快訊／臉書、IG全球死機已3小時！　CNN：「它」可能是禍首

▲Facebook、Instagram及Whatsapp全球當機。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

美國社群媒體臉書（Facebook）、Instagram及WhatsApp 4日深夜發生全球大當機，許多用戶哀鴻遍野。當機追蹤監測網站「DownDetector」顯示，台灣時間4日深夜11時許開始，全球各地數千萬用戶反應當機情況，臉書股價也下跌超過5%。美國媒體認為疑似域名系統出問題。

臉書在當機1小時後在Twitter上發文，「我們正在努力盡快讓一切恢復正常，對於給您帶來的不便，我們深表歉意。」僅表示會盡快修復，未多解釋當機原因。

▲臉書出現不明當機。（圖／路透）



臉書網站超過3小時無法開啟；Instagram和WhatsApp可以開啟，但無法下載新內容或發送消息，只能停留在舊有內容，當機原因仍不明。一些網友反應，綁FB帳號的手機遊戲也因此不能登入。

根據CNN報導，多位安全專家指出網域名稱系統 （Domain Name System）問題可能是罪魁禍首。不過針對CNN提問這點，臉書發言人尚未立即回應。另外，網路安全服務公司Cloudflare首席執行官則表示，臉書看起來沒有被攻擊的跡象。

Facebook股價在周一午盤交易中下跌超過5%，成為近一年來最糟糕的交易日。

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