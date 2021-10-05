　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／臉書、IG全球死機已3小時！　「網域名稱系統」恐是禍首

▲▼臉書,facebook,instagram。（圖／達志影像／美聯社）

▲Facebook、Instagram及Whatsapp全球當機。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美國社群媒體臉書（Facebook）、Instagram及WhatsApp 4日深夜發生全球大當機，許多用戶哀鴻遍野。當機追蹤監測網站「DownDetector」顯示，台灣時間4日深夜11時許開始，全球各地數千萬用戶反應當機情況，臉書股價也下跌超過5%。美國媒體認為疑似域名系統出問題。

臉書在當機1小時後在Twitter上發文，「我們正在努力盡快讓一切恢復正常，對於給您帶來的不便，我們深表歉意。」僅表示會盡快修復，未多解釋當機原因。

▲臉書,FB,Facebook。（圖／路透）

▲臉書出現不明當機。（圖／路透）

臉書網站超過3小時無法開啟；Instagram和WhatsApp可以開啟，但無法下載新內容或發送消息，只能停留在舊有內容，當機原因仍不明。一些網友反應，綁FB帳號的手機遊戲也因此不能登入。

根據CNN報導，多位安全專家指出網域名稱系統 （Domain Name System）問題可能是罪魁禍首。不過針對CNN提問這點，臉書發言人尚未立即回應。另外，網路安全服務公司Cloudflare首席執行官則表示，臉書看起來沒有被攻擊的跡象。

Facebook股價在周一午盤交易中下跌超過5%，成為近一年來最糟糕的交易日。

►臉書在推特回應「當機事件」　網友連發超酸哏圖

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
共機又來4架　56架擾台「破單日最高紀錄」　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／臉書、IG全球死機已3小時！　CNN：「它」可能是禍首

潘朵拉文件曝光：籃網台裔老闆蔡崇信設境外公司　操盤阿里巴巴IPO

中國加入CPTPP！日本首相岸田文雄存疑慮：對中國該說的還是要說

全球晶片荒難解！王美花：台海和平對晶片供應至關重要

諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　2學者與台有淵源

快訊／紐西蘭開放「高端疫苗入境」！成全球首認同國家

牛津研究：便祕藥「力洛錠」改善認知障礙！　6天就能增強記憶力

日本儂特利推「野鹿肉漢堡」　搭特調醬汁讓人口水直流

心碎一幕曝！動物內臟、骨頭中翻找食物充飢　巴西貧民：非常感激

死人墓比活人房重要？新建案「緊鄰世遺古蹟」　勒令停工住戶傻眼

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

堆高機路中作業...牙叉停半空中 騎士雙載「撞到頭部」噴飛釀2死

快訊／臉書、IG全球死機已3小時！　CNN：「它」可能是禍首

潘朵拉文件曝光：籃網台裔老闆蔡崇信設境外公司　操盤阿里巴巴IPO

中國加入CPTPP！日本首相岸田文雄存疑慮：對中國該說的還是要說

全球晶片荒難解！王美花：台海和平對晶片供應至關重要

諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　2學者與台有淵源

快訊／紐西蘭開放「高端疫苗入境」！成全球首認同國家

牛津研究：便祕藥「力洛錠」改善認知障礙！　6天就能增強記憶力

日本儂特利推「野鹿肉漢堡」　搭特調醬汁讓人口水直流

心碎一幕曝！動物內臟、骨頭中翻找食物充飢　巴西貧民：非常感激

死人墓比活人房重要？新建案「緊鄰世遺古蹟」　勒令停工住戶傻眼

21歲長髮妹自撞翻車「狼狽卡駕座」　刺青男現身護花

快訊／臉書、IG全球死機已3小時！　CNN：「它」可能是禍首

臉書在推特回應「當機事件」　網友連發超酸哏圖

國中小情侶逃家1天1夜睡公園　起因是「媽媽沒收手機」

潘朵拉文件曝光：籃網台裔老闆蔡崇信設境外公司　操盤阿里巴巴IPO

15K男友想生孩子：愛情能解決一切　她提分手被罵「死台女愛錢」

19歲女大生求職「遭特斯拉撞死」！阿嬤聽惡耗崩潰：她不想我辛苦

快訊／全球當機已1小時　臉書終於在推特回應了

Apple Watch S7來了！10／8周五預購 　10／15發售

中國加入CPTPP！日本首相岸田文雄存疑慮：對中國該說的還是要說

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

國際熱門新聞

臉書全球死機！「它」可能是罪魁禍首

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

中國加入CPTPP　日本新首相岸田文雄存疑慮

諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　與台有淵源

牛津研究：便祕藥力洛錠6天增強記憶力

潘朵拉文件曝：籃網台裔老闆蔡崇信操盤阿里巴巴IPO

王美花：台海和平對全球晶片供應很重要

難倒全網數學題曝光！小學生考場崩潰翻桌

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

「潘朵拉文件」曝SM李秀滿設空殼公司買豪宅

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

更多熱門

相關新聞

臉書大當機　網友連發超酸哏圖

臉書大當機　網友連發超酸哏圖

臉書及IG在4日深夜發生全球大當機，臉書官方事後在Twitter發布道歉聲明，表示「我們正在努力盡快讓一切恢復正常，對於給您帶來的任何不便，我們深表歉意」。聲明發布後，仍有非常多的用戶相當不滿，甚至在文章下方貼哏圖，狠酸臉書快要被Twitter甩開了。

當機1小時　臉書在推特回應了

當機1小時　臉書在推特回應了

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機

臉書前員工出面痛批：臉書獲利至上

臉書前員工出面痛批：臉書獲利至上

朱學恒和友人捐10萬助超商女店員

朱學恒和友人捐10萬助超商女店員

關鍵字：

臉書IGFacebookinstagramWhatsApp

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

臉書全球死機！「它」可能是罪魁禍首

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

「中國娃娃」40歲長這樣！貝兒生2寶身材辣翻

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

放屁「飄3地獄級臭味」小心了！醫嘆：這味道恐已晚期

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

證交所公告13檔注意股票！股王遭點名

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

即／中共軍機56架擾台「破單日最高紀錄」

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面