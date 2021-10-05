15K男友想生孩子：愛情能解決一切　她提分手被罵「死台女愛錢」

▲男友月薪15K逼無套「有了我負責」，她提分手被酸死台女愛錢。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／趙蔡州報導

婚姻及養育小孩一直是熱門的討論話題。一名女網友在Dcard表示，她的男友日前想要無套性愛，但她想到男友的收入不佳，平常養自己都有問題，一旦懷孕了男友無法負責，不料男友聽了竟說「我會養，愛情可以解決一切」，後來她受不了提出分手，就被罵「死台女愛錢」。

原PO在Dcard說，她的男友目前在做臨時工，每個月薪水大約1萬5千元，但每個月要扣掉1萬元，償還以前賭博欠的債務，「生活上很多時候，都是我要出錢，還有借錢給他」。

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某一次兩人在性愛時，男友很想要無套，她拒絕並解釋「很危險唉，而且懷孕了，你又沒辦法負責」，沒想到男友聽了就說「我會負責，我會養，愛情可以解決一切」。

原PO表示，「後來我受不了，提出分手，他（男友）和他朋友就罵我死台女愛錢」。她無奈說「我只是要求，至少不要賭博，而且中間收入就好，每次看不到未來，就很煩……（大家覺得）真的收入不重要嗎？」

其他網友看了紛紛留言，「我真的覺得那些說無套，有就生、有就結婚的人根本爛透了，根本沒那能力」、「都要跟女方借錢了，能負什麼責，養活不了自己，還想養小孩，愛情可以解決一切，沒有麵包一起等死哦」、「這種真的可以直接原地放生」。

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