　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

15K男友想生孩子：愛情能解決一切　她提分手被罵「死台女愛錢」

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲男友月薪15K逼無套「有了我負責」，她提分手被酸死台女愛錢。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／趙蔡州報導

婚姻及養育小孩一直是熱門的討論話題。一名女網友在Dcard表示，她的男友日前想要無套性愛，但她想到男友的收入不佳，平常養自己都有問題，一旦懷孕了男友無法負責，不料男友聽了竟說「我會養，愛情可以解決一切」，後來她受不了提出分手，就被罵「死台女愛錢」。

原PO在Dcard說，她的男友目前在做臨時工，每個月薪水大約1萬5千元，但每個月要扣掉1萬元，償還以前賭博欠的債務，「生活上很多時候，都是我要出錢，還有借錢給他」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

某一次兩人在性愛時，男友很想要無套，她拒絕並解釋「很危險唉，而且懷孕了，你又沒辦法負責」，沒想到男友聽了就說「我會負責，我會養，愛情可以解決一切」。

原PO表示，「後來我受不了，提出分手，他（男友）和他朋友就罵我死台女愛錢」。她無奈說「我只是要求，至少不要賭博，而且中間收入就好，每次看不到未來，就很煩……（大家覺得）真的收入不重要嗎？」

其他網友看了紛紛留言，「我真的覺得那些說無套，有就生、有就結婚的人根本爛透了，根本沒那能力」、「都要跟女方借錢了，能負什麼責，養活不了自己，還想養小孩，愛情可以解決一切，沒有麵包一起等死哦」、「這種真的可以直接原地放生」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
共機又來4架　56架擾台「破單日最高紀錄」　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

臉書在推特回應「當機事件」　網友連發超酸哏圖

15K男友想生孩子：愛情能解決一切　她提分手被罵「死台女愛錢」

快訊／全球當機已1小時　臉書終於在推特回應了

快訊／臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出　網哀號一片

快訊／臉書、IG深夜大當機！網頁版、App全壞　網湧入批踢踢哀號

國慶焰火「海景第一排」2萬席預約截止！　高市府5日下午公布結果

防疫再鬆綁！他問「還會戴口罩嗎」網戰翻

大專上課不用梅花座　教育部再放寬實體課人數上限

魷魚這部位竟然可以吃！ 他1招變身高級料理　網驚：我都丟了

他把保險套放辦公桌！秒遭女同事罵「性騷擾」　原PO理由讓網戰翻

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

堆高機路中作業...牙叉停半空中 騎士雙載「撞到頭部」噴飛釀2死

臉書在推特回應「當機事件」　網友連發超酸哏圖

15K男友想生孩子：愛情能解決一切　她提分手被罵「死台女愛錢」

快訊／全球當機已1小時　臉書終於在推特回應了

快訊／臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出　網哀號一片

快訊／臉書、IG深夜大當機！網頁版、App全壞　網湧入批踢踢哀號

國慶焰火「海景第一排」2萬席預約截止！　高市府5日下午公布結果

防疫再鬆綁！他問「還會戴口罩嗎」網戰翻

大專上課不用梅花座　教育部再放寬實體課人數上限

魷魚這部位竟然可以吃！ 他1招變身高級料理　網驚：我都丟了

他把保險套放辦公桌！秒遭女同事罵「性騷擾」　原PO理由讓網戰翻

臉書在推特回應「當機事件」　網友連發超酸哏圖

國中小情侶逃家1天1夜睡公園　起因是「媽媽沒收手機」

潘朵拉文件曝光：籃網台裔老闆蔡崇信設境外公司　操盤阿里巴巴IPO

15K男友想生孩子：愛情能解決一切　她提分手被罵「死台女愛錢」

19歲女大生求職「遭特斯拉撞死」！阿嬤聽惡耗崩潰：她不想我辛苦

快訊／全球當機已1小時　臉書終於在推特回應了

Apple Watch S7來了！10／8周五預購 　10／15發售

中國加入CPTPP！日本首相岸田文雄存疑慮：對中國該說的還是要說

2021週年慶必搶「保養組」盤點！雅詩蘭黛小棕眼精華比單買還便宜

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　網友震驚「都這麼大了」：顏值好高

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

生活熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

防疫鬆綁！他問「還會戴口罩嗎」網戰翻

戴口罩、實聯制誰該先取消？鄉民答案很一致：廢到笑

保險套放桌上　他遭同事罵超不解

國慶焰火預約截止　高市府5日下午公布結果

魷魚這部位可以吃！ 他1招變身高級料理

防疫新規最強懶人包　餐廳「免隔板」KTV也解禁了

大專上課不用梅花座　教育部再放寬實體課人數上限

FB一片慘白「訊息出不去」　網崩潰哀號

首批軍事訓練役下部隊　最大改變曝光

第11輪打AZ第二劑、BNT第一劑！

龍K之亂延燒！龍龍舞台劇演網軍霸凌 「謝幕一句話」哭了

更多熱門

相關新聞

開貨車載女友　遭嫌丟臉「是社會底層的人」！

開貨車載女友　遭嫌丟臉「是社會底層的人」！

一名家裡做傳統產業的男網友表示，家中大部分都是貨車，只有兩台轎車，有次女友參加同學會，因為喝了點酒加上結束時間有點晚，決定載女方回家，但家中的轎車都被開出去，因此開著貨車接女友，女友看到後臉臭到不行，一路上都不跟他說話，女友認為開貨車很丟臉，「是社會底層的人」，讓他超傻眼。

變態男大生擰女友大腿「睡覺禁蓋被」

變態男大生擰女友大腿「睡覺禁蓋被」

遲遲不交往？12星座男不告白原因曝

遲遲不交往？12星座男不告白原因曝

男女交往「跟魷魚遊戲87像」　律師揭血淋淋6關

男女交往「跟魷魚遊戲87像」　律師揭血淋淋6關

前男友秀打碼照：又屠龍了　她截圖下標PO網挨告

前男友秀打碼照：又屠龍了　她截圖下標PO網挨告

關鍵字：

交往男朋友愛錢女朋友

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

「中國娃娃」40歲長這樣！貝兒生2寶身材辣翻

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

放屁「飄3地獄級臭味」小心了！醫嘆：這味道恐已晚期

「股王」矽力-KY遭證交所列注意股票

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

即／中共軍機56架擾台「破單日最高紀錄」

美股四大指數全跌　道瓊重挫371

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面