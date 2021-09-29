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只曖昧卻遲遲不交往？12星座男「不告白」三大原因

▲▼愛情,感情,曖昧,訊息。（圖／pixabay）▲12星座男曖昧卻不願和對方交往，有可能是在默默觀察你。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

明明曖昧一段時間了，為什麼對方遲遲不告白，其實很多男生在面對愛情的時候，沒有你想像中這麼直接，究竟是什麼阻饒了12星座男和你進一步發展的想法，《星座好朋友》網站分析分以下各種可能，一起來看看吧！

沒有十足的把握
代表星座：牡羊男、雙子男、天秤男、水瓶男

他們不告白其實是因為沒有把握，就怕到頭來只是自己自作多情，害怕對方根本沒有喜歡自己，告白後反而跟對方連朋友都做不成，彼此的關係沒前進反而消耗殆盡，畢竟對他們來說要擔心的事情太多，所以沒有一定的把握絕對不會告白。

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默默觀察中
代表星座：金牛男、處女男、天蠍男、魔羯男

他們面對感情既認真又謹慎，絕不會隨便讓人走進他們的世界，對他們來說不是喜歡就能在一起，他們還需要很長很長的時間觀察，一邊認識對方一邊釐清自己的感情，所以在他們沒有確認彼此的心意前，就絕對不會選擇告白這條路。

太害羞說不出口
代表星座：巨蟹男、獅子男、射手男、雙魚男

他們明明喜歡你卻不告白的原因，就是因為他們真的太害羞了，在喜歡的人面前不敢表現太多心意，就怕被對方發現會讓場面很尷尬，而且他們的行為會變的很異常，心跳加速連句話都沒辦法好好說所以更不可能提起勇氣向對方告白。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

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