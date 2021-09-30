開貨車載女友　遭嫌丟臉「是社會底層的人」臉臭翻！他嘆：錯了嗎

▲原PO開貨車接女友，被嫌丟臉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名家裡做傳統產業的男網友表示，家中大部分都是貨車，只有兩台轎車，有次女友參加同學會，因為喝了點酒加上結束時間有點晚，決定載女方回家，但家中的轎車都被開出去，因此開著貨車接女友，女友看到後臉臭到不行，一路上都不跟他說話，女友認為開貨車很丟臉，「是社會底層的人」，讓他超傻眼。

原PO在Dcard上發文，開貨車貼心送女友回家，結果被女友嫌棄「很丟臉、很俗」，女友認為貨車就是工人在開的，而且好友的男友都是開轎車接送，感覺就很高級，「不想讓別人認為我男友是社會底層的人」，直言以後不會再坐貨車，如果要在一起就不准開。

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原PO聽完後傻眼，「這是什麼奇怪的刻板印象？妳知道今天在場的車子，我的貨車最貴嗎，要150萬」，面對女友的無理要求，他很無奈「貨車到底怎麼了？」事後，雙方說出彼此的想法，女友向他道歉，原PO也坦言自己想太少太直觀，不夠體面，兩人各退一步順利和好。

▲女友認為開貨車是社會底層的人。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

貼文一出，網友們熱烈回應，「小公主」、「貨車是有點不妥啦，不過女友的態度也不可取」、「現在女生的價值觀都扭曲了」。不過也有網友指出，「因為是去同學會載她吧，就算她心裡不介意，也要幫她在乎會不會被人家說閒話，貼心一點的話應該要聚會結束前告知，然後停遠一點」。

也有網友提出不一樣的看法，「的確出入一般餐廳很少有看到停車場是貨車的，也不是說很低俗，就是說會有點不適合那個場所，雖然說你女友的用詞是有點過度，就像你帶你女友去參加喜慶，穿著不適合喜慶的衣服，就算那套衣服要幾萬，不適合就是不適合，你也會覺得不高興，當然你要是覺得價值觀不一致，沒辦法理解，那就是你跟你女友不合適。」