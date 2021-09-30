　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開貨車載女友　遭嫌丟臉「是社會底層的人」臉臭翻！他嘆：錯了嗎

▲開車,駕駛,方向盤（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO開貨車接女友，被嫌丟臉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名家裡做傳統產業的男網友表示，家中大部分都是貨車，只有兩台轎車，有次女友參加同學會，因為喝了點酒加上結束時間有點晚，決定載女方回家，但家中的轎車都被開出去，因此開著貨車接女友，女友看到後臉臭到不行，一路上都不跟他說話，女友認為開貨車很丟臉，「是社會底層的人」，讓他超傻眼。

原PO在Dcard上發文，開貨車貼心送女友回家，結果被女友嫌棄「很丟臉、很俗」，女友認為貨車就是工人在開的，而且好友的男友都是開轎車接送，感覺就很高級，「不想讓別人認為我男友是社會底層的人」，直言以後不會再坐貨車，如果要在一起就不准開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽完後傻眼，「這是什麼奇怪的刻板印象？妳知道今天在場的車子，我的貨車最貴嗎，要150萬」，面對女友的無理要求，他很無奈「貨車到底怎麼了？」事後，雙方說出彼此的想法，女友向他道歉，原PO也坦言自己想太少太直觀，不夠體面，兩人各退一步順利和好。

▲▼貨車、貨櫃車、大卡車。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲女友認為開貨車是社會底層的人。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

貼文一出，網友們熱烈回應，「小公主」、「貨車是有點不妥啦，不過女友的態度也不可取」、「現在女生的價值觀都扭曲了」。不過也有網友指出，「因為是去同學會載她吧，就算她心裡不介意，也要幫她在乎會不會被人家說閒話，貼心一點的話應該要聚會結束前告知，然後停遠一點」。

也有網友提出不一樣的看法，「的確出入一般餐廳很少有看到停車場是貨車的，也不是說很低俗，就是說會有點不適合那個場所，雖然說你女友的用詞是有點過度，就像你帶你女友去參加喜慶，穿著不適合喜慶的衣服，就算那套衣服要幾萬，不適合就是不適合，你也會覺得不高興，當然你要是覺得價值觀不一致，沒辦法理解，那就是你跟你女友不合適。」

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
LINE聊天室貼圖「3隱藏功能」曝光！學會了找圖比別人快
Toyz三任女友「全是凶猛女神」　絕美顏值震撼鄉民
獨／怕挖眼男被放出來　超商老闆娘獨自顧店憂成報復目標
快訊／沒有高端！英國開放打疫苗入境免隔離只認這4種廠牌
快訊／五月天演唱會再延期！場次變更時間點曝光
已婚機師激戰座艙長30回！當庭親吐：她還讓我內　正宮崩潰
10/13換「3類人」打BNT　一圖看懂4大疫苗到貨、施打對

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE聊天室貼圖「3隱藏功能」曝光！學會了找圖就是比別人快

10月來了！馬拉灣15歲↓免費倒數　林酒店萬元振興券住國王行宮

台大狼師性侵女學生疑雲！校方：已進入性平會調查3個月結果出爐

65歲以上明天統統來領500元　馬公市普發敬老禮券萬人開心了

Toyz三任女友「全是凶猛女神」　絕美顏值震撼鄉民：此生無憾

12生肖10月財運解析！「6生肖」勢不可擋...有錢又快樂

聯亞EUA起死回生！陳時中：只要證據有利　食藥署全力輔導

10／13換「3類人」打BNT　一圖看懂4大疫苗到貨、施打對象

加油中了200元「發票獎號快消失」　內行1招補救：獎金一樣可拿

遇上請好好珍惜！12星座男心疼你才會「這樣」對你

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

LINE聊天室貼圖「3隱藏功能」曝光！學會了找圖就是比別人快

10月來了！馬拉灣15歲↓免費倒數　林酒店萬元振興券住國王行宮

台大狼師性侵女學生疑雲！校方：已進入性平會調查3個月結果出爐

65歲以上明天統統來領500元　馬公市普發敬老禮券萬人開心了

Toyz三任女友「全是凶猛女神」　絕美顏值震撼鄉民：此生無憾

12生肖10月財運解析！「6生肖」勢不可擋...有錢又快樂

聯亞EUA起死回生！陳時中：只要證據有利　食藥署全力輔導

10／13換「3類人」打BNT　一圖看懂4大疫苗到貨、施打對象

加油中了200元「發票獎號快消失」　內行1招補救：獎金一樣可拿

遇上請好好珍惜！12星座男心疼你才會「這樣」對你

台積電為農16豪宅帶來生機　新成屋案1周10組人看

噪音管制再升級　台東縣公告營建工程例假日不得操作動力機械

台灣大車隊叫車數回復到六、七成　「敬老愛心計程車」擴大至台東

下半季就是打不贏樂天　洪總點出關鍵：投手壓制力

捐助嘉義縣低收入戶及貧窮邊緣戶　九華山地藏庵每戶發2千元

前調查官徐宿良盜賣毒品案開庭　在押毒梟：一開始很害怕

中國禁Netflix卻賣《魷魚遊戲》DVD　韓網爆氣喊告：小偷國！

本周我最毛／寶寶出生狗保母貼身守護　長大「抱緊偷親」融化媽

「蜜桃般的秘境」　男歌手洩超大尺度歌詞：怕原版會被禁播

打擊伊朗原油出口　美國要求中國減少購買量

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

快訊／指揮中心公布第十一輪打BNT

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

台中看守所菜單曝　鄉民羨炸「等美食公道伯Toyz開箱」

Toyz販毒羈押！統神扯館長「去驗一下」　館長震怒

快訊／第十一輪BNT可供112萬人！

明起變天防劇烈降雨　北台灣降溫

Toyz網紅女友超硬背景曝　IG被灌爆！業配文急關留言

殉職飛官羅尚樺妻順利產子！「3人同框」畫面惹淚

即／高雄5區明早8點起停水23小時

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

機師居檢劈腿空姐帶回家過夜　華航祭重懲：無限期停飛

更多熱門

相關新聞

控制狂？3星座越愛你越想管你

控制狂？3星座越愛你越想管你

面對自己真心喜歡的人時，會不自覺碎碎念？據《星座好朋友》網站分析，3星座希望兩人感情能夠長久，就會對你要求比較，這其實都是他們一種愛的表現。

變態男大生擰女友大腿「睡覺禁蓋被」

變態男大生擰女友大腿「睡覺禁蓋被」

新北情侶海邊夜遊　天暗漲潮受困

新北情侶海邊夜遊　天暗漲潮受困

即／恐怖車禍！轎車遭兩大車夾殺「擠成1/3」

即／恐怖車禍！轎車遭兩大車夾殺「擠成1/3」

遲遲不交往？12星座男不告白原因曝

遲遲不交往？12星座男不告白原因曝

關鍵字：

貨車情侶交往DCRAD

讀者迴響

熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

Toyz「600萬裝潢新家」豪華曝！網見真相怒了

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

快訊／指揮中心公布第十一輪打BNT

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

更多

最夯影音

更多
女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面