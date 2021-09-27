前男友秀打碼照：又屠龍了　她截圖下標「有女友又約炮」挨告

▲高姓女子把前男友自稱「又屠龍了」的對話截圖po網，挨告妨害名譽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／台北報導

施姓男子和高姓女子分手多年，但雙方心結始終沒打開，互控多起官司，日前高女把施男室友傳來的私訊對話po網，指控施男「可以不要有女友又約砲嗎？」施男在對話中秀出1張打碼背部照，向室友宣稱「今天又屠龍了」，楊姓網友跟著留言「學校有屠龍手嗎？」施男怒告高女和楊男妨害名譽，台北地檢署27日以罪嫌不足，處分不起訴。

據了解，施男在念大學時和高女交往過，後來2人分手鬧得不愉快，常在網路論壇Dcard互指對方不是，因此延伸不少侵害名譽權的民事官司。2018年間，高女因想追究施男分手理由，躲在施男工作地點附近堵人，2人當街拿著手提包互打拉扯，雙方因此惹上刑事官司，施男被依傷害和毀損罪判拘役10天，高女也被依強制罪判刑2月，都可易科罰金。

2020年間，高女疑似從施男的室友那裡取得一段私訊對話，包括施男在交友軟體tender用本人照片註冊帳號結圖，施男拍攝的1張頭部打馬露背照，施男並在對話截圖中對室友說：「今天又屠龍了」。

▲施姓男子不滿上交友軟體註冊用的照片被po網，控告前女友違反《個資法》。（示意圖／Unsplash）

高女將這些對話截圖po上Dcard感情版，標題「可以不要有女友又約炮拍炮友裸照嗎？」內文寫道「難道女生就真的只能淪為一個爛男人的玩物嗎」、「連約炮對象也要拍，有啥好拍的」、「有女友了還在約炮，被分手了還立馬交下一個」、「同樣手法到底要玩幾次才夠噁不噁心！！！」網友紛紛留言：「他蠻厲害的 這麼胖也吃得下去」，「自己約砲還說自己是屠龍手ಠ_ಠ」。

施男認為名譽受損，控告高女和其中1名留言的楊姓網友，分別涉嫌妨害名譽，以及公布他的大頭照涉嫌違反《個資法》，高女辯稱只是看到這些對話內容，覺得難過所以po網抒發心情，楊姓網友則喊冤，「只是留言問『學校有屠龍手嗎？』比我嚴重的留言人都沒事，為什麼只告我？」

檢察官調查時，施男也證實，這些對話是他和室友在聊天打屁，交友軟體的註冊照片是他自己的，考量一般人看到這樣的對話，的確是會認為施男在向人炫耀自己交友約砲，而施男的註冊照片任何交友軟體會員都可瀏覽到，因此以高女並未捏造不實等理由，認為高女罪嫌不足，將她和留言的楊姓網友一併不起訴。

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