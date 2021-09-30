變態男大生擰女友大腿「睡覺禁蓋被」　她冷醒逃跑遭狂毆硬上

▲女大生遭陳姓男友多次施暴甚至被侵犯，終於受不了報警提告。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓男大生因情緒控管不佳，屢次對女友小欣（化名）動粗，晚上睡覺不給她蓋棉被導致小欣被冷醒，終於受不了選擇在凌晨逃跑，陳男隨後追上並徒手毆打，導致女友頭部、臉部受有瘀青等傷害，惡劣的他更違反女友意願強制性交，小欣忍無可忍決定報警提告。士林地檢署日前偵結，依家庭暴力之強制性交等罪提起公訴。

「女朋友是交來疼的！」陳姓男大生（20歲）與小欣為學生情侶，身為男友的陳男卻在今年4月中於學校附近，在車上無故徒手拍打及扭擰女友左大腿，導致女友左大腿淤青。

陳男事後向小欣懺悔道歉，2人又重修舊好，沒想到卻在同年月28日晚上，小欣前往陳男住處房間過夜，男友突然不准她蓋棉被，小欣被冷醒後，趁男友熟睡之際，趁機離開逃離；沒想到男友發現後打給她，命令她在原地等候，便開著租賃小客車前往，小欣上車後又遭男友一頓痛毆，導致頭部、臉部、手部等處受傷。隔天晚上，惡劣的陳男又在住處違反小欣意願，硬上得逞。

▼小欣被男友施暴甚至被迫性交，只好報警提告。（圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

同年月29日晚上，小欣閨蜜看到小欣留下「恐怖情人」等字條後，覺得不對勁立刻向學校教官反應，在隔天上午閨蜜也與小欣碰面，陪她到學校教官室，小欣難過地向教官訴說被男友欺負經過。

陳男警詢及偵查時坦承自己拍打女友左大腿，但他解釋當女友告訴他腿部有受傷，他也立刻道歉，也坦承違反女友意願強行性交。檢察官勘驗驗傷診斷書、保護令、及小欣與閨蜜通話紀錄等證據，認定陳男涉犯2次傷害、1次強制性交犯行，犯意各別，建請法院分論併罰。