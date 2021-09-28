男女交往「跟魷魚遊戲87像」　律師揭血淋淋6關！網笑：孤獨終老

▲遊戲挑戰失敗，就會遭槍殺。（圖／Netflix提供）

記者周亭瑋／綜合報導

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》夯遍全球，律師林智群就不禁感慨，認為男女交往跟劇中殘酷的生存遊戲一樣，更舉出血淋淋的六大關卡。有趣的形容掀起討論，網友們更不約而同笑說，「第四關應該改到第一關才對！」

林智群今在臉書感嘆，「其實男女交往跟魷魚遊戲有87分像，456個競爭者，第一關外貌就可以砍死一半的人了；第二關個性再殺掉一半；第三關，性器不合，砍；第四關是錢，經濟狀況不行，砍；第五關是家人朋友，他們說不OK，砍；最後一關，婚禮過程，談得不順利，砍。」

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▲律師比喻，男女交往就跟魷魚遊戲一樣。（圖／翻攝自臉書／林智群）

最後，他不忘話鋒一轉，笑稱「不管男生女生，都會說我第一眼就被他／她的善良吸引了。」神比喻引起熱議，不少網友笑回，「誰跟你說第一關是外貌的，是錢」、「第三關擺太前面了，要面試很久，直接把第四關拉到第一關，總時間直接砍半，效率」、「到最後一個都不剩怎辦」、「最後就是孤家寡人了」、「最後換老天爺砍囉」。

這部爆紅的《魷魚遊戲》，是在講述456位欠債、生活困頓的底層人群們，被邀請參加殘酷的生存遊戲，而劇中不乏諷刺社會問題、人性黑暗面等，精彩緊湊又發人深省的劇情，讓觀眾大呼過癮，不少演員也一炮而紅。

▼《魷魚遊戲》掀起全球追劇熱潮。（圖／Netflix提供）