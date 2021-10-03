夢幻熱氣球升空月世界！700張票「5分鐘秒殺」　高市府將加開場次

▲高雄市觀光局規劃於愛河、田寮月世界舉行熱氣球繫留體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

不必出國也能拍到國外美景！高雄市觀光局規劃媲美土耳其卡帕多奇亞、巴黎塞納河畔的熱氣球繫留體驗，2日下午票券開賣，短短5分鐘就湧入2萬多人想嚐鮮，700張票券瞬間秒殺。觀光局研議，將加開平日場次，並於近期公布相關資訊，有興趣的民眾千萬別再錯過！

高雄市觀光局規劃「高雄愛。月熱氣球」活動，將在田寮月世界、愛河舉辦夢幻熱氣球繫留體驗，10月8日下午正式升空，連續5周的五、六、日開放民眾搭乘。雖有3顆熱氣球、20場次，但受制於天候氣流因素，每天僅有2個時段，約1900多人次可供民衆體驗。

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▲熱氣球繫留體驗超夯，開賣5分鐘700張票券就搶光。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，2日下午5點開賣才5分鐘，即吸引全國2萬多想嚐鮮民衆搶票，限量700張票券瞬間秒殺，還一度造成系統當機，讓買不到的民眾感到扼腕，紛紛敲碗許願，希望能加碼場次。

「金拍謝！」觀光局表示，仍歡迎向隅的民眾，帶著美麗的心情到現場拍攝無敵美景打卡照，還可順遊周邊景點、品嘗在地美食，臨近月世界有崗山之眼、石頭廟、旗山、美濃，土雞城風味美食也是令人吮指回味，愛河畔則可來趟高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋與鹽埕小吃的文青小旅行。

▲高雄市觀光局規劃於愛河、田寮月世界舉行熱氣球繫留體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局指出，熱氣球繫留體驗非常容易受氣候、風力及場地大小限制等因素影響升空，且飛行時間又取決於於當日氣候及日出落時間，每日僅能開放上午(約6:00~8:00)及下午場(15:20~17:20)，加上田寮月世界及愛河場域搭乘腹地受限，田寮月世界目前規劃放置2顆大型熱氣球、愛河則為1顆，觀光局並要求以最高防疫規格、最高安全標準、最專業操作人員進行熱氣球繫留升空，因此場次和名額有所限制。

觀光局指出，熱氣球的魅力無法擋，為了回應大家對於搭乘熱氣球的期盼、也考量防疫以及場地、氣候等因素，觀光局立刻再與執行團隊研議加開平日場次，近期將再公布相關資訊，以解民眾渴望升空的偽出國癮。

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