　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夢幻熱氣球升空月世界！700張票「5分鐘秒殺」　高市府將加開場次

▲▼高雄愛河熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄市觀光局規劃於愛河、田寮月世界舉行熱氣球繫留體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

不必出國也能拍到國外美景！高雄市觀光局規劃媲美土耳其卡帕多奇亞、巴黎塞納河畔的熱氣球繫留體驗，2日下午票券開賣，短短5分鐘就湧入2萬多人想嚐鮮，700張票券瞬間秒殺。觀光局研議，將加開平日場次，並於近期公布相關資訊，有興趣的民眾千萬別再錯過！

高雄市觀光局規劃「高雄愛。月熱氣球」活動，將在田寮月世界、愛河舉辦夢幻熱氣球繫留體驗，10月8日下午正式升空，連續5周的五、六、日開放民眾搭乘。雖有3顆熱氣球、20場次，但受制於天候氣流因素，每天僅有2個時段，約1900多人次可供民衆體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄夢幻熱氣球升空。（圖／高雄市政府）

▲熱氣球繫留體驗超夯，開賣5分鐘700張票券就搶光。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，2日下午5點開賣才5分鐘，即吸引全國2萬多想嚐鮮民衆搶票，限量700張票券瞬間秒殺，還一度造成系統當機，讓買不到的民眾感到扼腕，紛紛敲碗許願，希望能加碼場次。

「金拍謝！」觀光局表示，仍歡迎向隅的民眾，帶著美麗的心情到現場拍攝無敵美景打卡照，還可順遊周邊景點、品嘗在地美食，臨近月世界有崗山之眼、石頭廟、旗山、美濃，土雞城風味美食也是令人吮指回味，愛河畔則可來趟高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋與鹽埕小吃的文青小旅行。

▲▼高雄夢幻熱氣球升空。（圖／高雄市政府）

▲高雄市觀光局規劃於愛河、田寮月世界舉行熱氣球繫留體驗。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼高雄田寮月世界熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局指出，熱氣球繫留體驗非常容易受氣候、風力及場地大小限制等因素影響升空，且飛行時間又取決於於當日氣候及日出落時間，每日僅能開放上午(約6:00~8:00)及下午場(15:20~17:20)，加上田寮月世界及愛河場域搭乘腹地受限，田寮月世界目前規劃放置2顆大型熱氣球、愛河則為1顆，觀光局並要求以最高防疫規格、最高安全標準、最專業操作人員進行熱氣球繫留升空，因此場次和名額有所限制。

觀光局指出，熱氣球的魅力無法擋，為了回應大家對於搭乘熱氣球的期盼、也考量防疫以及場地、氣候等因素，觀光局立刻再與執行團隊研議加開平日場次，近期將再公布相關資訊，以解民眾渴望升空的偽出國癮。

【相關新聞】

快訊／汪星人墜愛河！他心急跳水救狗寶貝...受困喊救命

超商女店員遭挖眼毀容！2次進出開刀房　最新手術狀況曝光

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者　違《醫療法》下場曝

80歲阿北call熱褲女激情！自豪硬朗1密技　問警：要不要教你們

高雄驚見恐怖雙刀男！闖鄰居家「架頸」要砍人　驚悚畫面曝

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
快訊／新港奉天宮遊客遭不明人士追殺！　被砍數刀送醫
老K大開「女星地獄級玩笑」被挖　網氣瘋：冰冰姐別看
新北KTV、桌遊店開放！　侯友宜曝「2條件」
快訊／誤打BNT原液　恩主公醫院遭裁罰25萬元
「桃園出貨寄海運！」賣家胡扯網笑翻　最後2字露餡
搶購默沙東「新冠口服藥」？　陳時中回應了
LIVE／跟進中央「口罩戶外鬆綁」？　侯友宜最新說明
她18年前中6500萬樂透！真實現況曝光
閃車滑落邊坡「自燃爆炸」燒成火球　驚險畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2神人」氣度太大：一般人哪扛得住

老K超惡毒大開「女星地獄級玩笑」被挖　網氣瘋：冰冰姐別看

高鐵員工闖關！名醫嘆「莫德納孤兒」亂象：台灣打疫苗是荒謬劇

搶購默沙東「新冠口服藥」　陳時中：有準備！

連4天本土+0「醫籲開放重症探病」　陳時中：可放寬人數

大學明起可上實體課限80人　陳時中：照基本指引做就可以了

「桃園出貨寄海運！」賣家胡扯網友笑翻天　最後懶得演了2字露餡

《斯卡羅》導演點名邀拍片！陳時中笑回：請羅一鈞比較好

10／5起爬山、海邊可脫口罩！陳時中提「2大現行規定」要延續

高鐵員工「闖關」打莫德納！高市聯醫系統有漏洞　指揮中心：加強身分查核

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2神人」氣度太大：一般人哪扛得住

老K超惡毒大開「女星地獄級玩笑」被挖　網氣瘋：冰冰姐別看

高鐵員工闖關！名醫嘆「莫德納孤兒」亂象：台灣打疫苗是荒謬劇

搶購默沙東「新冠口服藥」　陳時中：有準備！

連4天本土+0「醫籲開放重症探病」　陳時中：可放寬人數

大學明起可上實體課限80人　陳時中：照基本指引做就可以了

「桃園出貨寄海運！」賣家胡扯網友笑翻天　最後懶得演了2字露餡

《斯卡羅》導演點名邀拍片！陳時中笑回：請羅一鈞比較好

10／5起爬山、海邊可脫口罩！陳時中提「2大現行規定」要延續

高鐵員工「闖關」打莫德納！高市聯醫系統有漏洞　指揮中心：加強身分查核

被猛戳痛處還在笑！鄉民點名「2神人」氣度太大：一般人哪扛得住

默沙東新冠口服藥可降低50%重症　最快年底獲美授權！QA一次看

餐桌整袋吐司消失！　媽翻監視器見「貓魂小偷狗」爬桌整包叼走

快訊／新港奉天宮前遊客遭砍送醫！雙方不認識警全力追緝中

夫妻買新房1年沒住　大門竟被換鎖堆雜物！還留詭異紙條叫寶貝

真子公主4年前訂婚　小室圭鄉親擠爆街頭慶祝　如今慘成過街老鼠

老K超惡毒大開「女星地獄級玩笑」被挖　網氣瘋：冰冰姐別看

恆大汽車通知員工「放假到月底」　公司內人心惶惶「都在投履歷」

休普萊特菁英賽李旻台將唯一晉級　連2天繳69桿暫並列第21

全大運／楊隆翔小失誤仍完成4連霸　期待全運400M再對決陳傑

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

生活熱門新聞

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

陽明山猴群襲女「擠奶茶」噴全身　驚嚇影片曝

搭捷運「錢變多」真相　網驚：我也不知

打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？　殘酷現實曝

情侶高鐵亂佔位！　媽抱小孩被回1句話氣炸

2年前大聊超摳客家男友　客家人開酸龍龍

柯「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：北市死亡率全台第一

戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況

更多熱門

相關新聞

即／汪星人墜愛河！他心急跳水救狗寶貝反受困

即／汪星人墜愛河！他心急跳水救狗寶貝反受困

高雄市一名陳姓男子是愛狗人士，平日都會帶4隻愛犬外出散步，3日上午近11點，他一貫帶著愛犬外出到愛河畔曬太陽，沒想到其中一隻名叫「吉米」的吉娃娃犬不慎墜入愛河，心急的陳姓男子奮不顧身跳水救狗，幸好也成功找到愛犬「吉米」，不過卻找不到樓梯上岸，只能泡在水裡等待救援，幸好岸上的狗友趕緊通報警消，由救護人員下水協助脫困，而剛好愛河清潔隊員正在附近，也以網子打撈接住「吉米」，協助牠上船脫困，人狗均安。

19賭鬼擠小套房開賭！怕染疫乖乖戴罩

19賭鬼擠小套房開賭！怕染疫乖乖戴罩

林園酒駕員警搶救8天　晚間宣告死亡

林園酒駕員警搶救8天　晚間宣告死亡

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者　

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者　

即／國慶焰火破10萬預約　夢幻熱氣球下午5點開賣

即／國慶焰火破10萬預約　夢幻熱氣球下午5點開賣

關鍵字：

高雄振興觀光局月世界愛河熱氣球夢幻土耳其巴塞隆納河秒殺票券限量

讀者迴響

熱門新聞

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

陸瘋傳最新25人名單…趙薇列第一個！　

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面