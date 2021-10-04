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他把保險套放辦公桌！秒遭女同事罵「性騷擾」　原PO理由讓網戰翻

▲愛滋病毒暴露前預防性投藥(PrEP) 是有效預防愛滋病毒感染的方式之一，具風險行為者需搭配正確使用保險套及水性潤滑液，可有效預防愛滋病毒及其他性病感染風險。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲把「保險套」放辦公桌，他遭女同事砲轟超不解：「明明就是一個健康的東西」。（圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在Dcard表示，前幾天把家裡保險套用完了，他就趁上班途中順路在超商買了幾盒，抵達公司後放在桌上，沒想到因此被女同事批評，甚至說是「性騷擾，要跟老闆告狀」等，讓他非常傻眼，直言「保險套明明就是一個健康的東西，為何不能放在桌上，還要給人家非議」，貼文一出立刻引起網友熱議。

原PO表示，由於家裡保險套用完了，所以他就趁上班途中，在超市順手買了幾盒，抵達公司後因為抽屜滿了，就把保險套放在桌上，結果有2名女同事看到了，立刻跑來跟他說，「不要把這種東西放桌上，很不雅觀」。

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他聽了回答，「為什麼，這種東西又不是色情刊物，保險套在客觀上又不會使人足以刺激或滿足性慾，是一個很健康的男性的衛生用品，而且這放我的辦公桌上唉，又不是什麼很顯眼的地方，憑什麼管那麼寬」。

結果一位女同事聽了他的話後，馬上回說「這是性騷擾，要跟老闆告狀」，讓他相當無奈。他認為，「保險套明明就是一個健康的東西，為什麼不能放在桌上，還要給人家非議，莫名其妙！」

貼文一出立刻引起網友熱議，有人支持原PO說「又不是用過的保險套，應該還好吧」、「超商也是直接放在架上啊」、「可以放啊，而且她也告不成，乾脆說超商賣這個是性騷擾好了」、「又不是放飛機杯，為什麼不行」。

也有人認為，單純是場合不對「公司又不是你家，你覺得OK，別人不這樣想，總有人得退讓」、「我覺得，什麼場合該出現什麼東西跟不該出現什麼要分清楚」、「不是吧，你在辦公室會用到保險套」。

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