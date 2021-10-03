人妻私藏保險套和用過潤滑劑　綠帽夫怒提離婚反被打臉

▲男方認為妻子外遇，結果據妻子稱是親友或女兒國外同學借宿時留下來的私人用品。（圖／翻攝自pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台南一對夫妻結婚10年左右，卻因為妻子房間抽屜裡被發現藏著保險套、用過的潤滑劑和女性用品，而爆發外遇疑雲鬧上法院訴請離婚。一、二審法官聽取雙方證詞後，卻都認為女方提出的理由相當合情理，而且兩方的財務糾紛中，男方有所理虧，最後都判決男方敗訴。

裁判書報導，夫妻都是再婚男女，雙方女方交往2、3年後由阿憲（化名）求婚，女方阿玲（化名）最終答應男方要求。結婚10年後於2020年10月底一天晚上，男方因為燙傷手要找紫雲膏，結果沒想到在房間抽屜內曾發現一堆性愛相關用品，包括用過的潤滑劑和3個0.01的超薄保險套，另外還在眼科藥袋內發現4種不同的保險套共6個，都是0.01的厚度，還有一項女性用品。

阿憲因此一口咬定阿玲外遇，氣得告上法院，表示妻子表現不忠已嚴重影響婚姻；而據他指出抽屜裡的保險套只是壓垮駱駝的最後一根稻草，事實上是因為他主張在婚前就被阿玲要求婚後每月要給她2萬元主轉投資，但之後當他要求阿玲透過房地增貸以幫助他度過難關時，她卻找理由拒絕他，之後又透過房地貸款450萬借給台中的友人。因此阿憲認為夫妻之間已無誠信和信任，向法官訴請離婚。

阿玲出庭辯稱由於夫妻雙方都是二度走入婚姻，當初被阿憲追求時，是因為阿憲承諾會照顧她和前夫所生的子女，才會答應他的求婚。沒想到婚後直到2、3年前，阿憲以優惠存款本金有缺口，需要她幫忙貸款借錢，結果直到現在都還沒還她錢；此外阿憲甚至因為借不到錢而拿揮刀作勢要攻擊，更偷走她的貴重首飾等。

阿玲解釋抽屜內的保險套、潤滑劑等，之所以有那麼多種品牌，甚至有用過的痕跡，是因為親友或女兒的國外同學會到家中來借住，客房裡面都會遺留一些一次性旅遊用品，幾次累積下來才有這些東西。她表示於是在大掃除時將還能用的東西整理收納在一起，而她和阿憲雖然名義上還是夫妻，但早已分居，阿憲卻在搞不清楚情況下斷然認定她搞外遇，還把這件事拿來當成訴請離婚的理由，讓她相當心寒。

法官審理認為，阿玲的財務規劃屬個人範疇，就算不願借錢給阿憲導致男方不滿，依常情也不能算作足以喪失維持婚姻意願的理由，而阿玲對抽屜內保險套的解釋合理，加上阿憲的家暴、未同居等情況，反而是婚姻失敗中應負較大責任的一方，無權訴請離婚，因此一、二審均判他敗訴。